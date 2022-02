Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin contro Claudio/ “Non avrò pietà con te…”

Sebastiano Visintin torna all’attacco di Claudio Sterpin, lanciando pesanti accuse e insinuazioni in relazione alla morte della moglie Liliana Resinovich. “Cosa sei venuto a fare nella nostra famiglia? Cosa hai dentro di te? Come hai potuto fare queste cose con Lilly? Tormentarla, dirle delle cose forse inventate dalla tua mente…”, ha detto tramite i microfoni di Quarto Grado. Dunque, il vedovo accusa l’amico della moglie di averle fatto pressione psicologica. Ma è passato anche alle minacce: “Ascolta, non avrò pietà verso di te. Devi guardare dentro la tua coscienza, la tua anima, se ce l’hai. Non farti trascinare dalle tue fantasie”.

D’altra parte, Sebastiano Visintin non riesce a capire chi possa aver fatto male a Liliana Resinovich e perché. “Non ho mai avuto un sospetto, anzi il nostro rapporto stava crescendo”, ha detto in merito all’amicizia con Claudio Sterpin. Quindi, non gli risulta neppure che fossero amanti: “Mi ferisce molto questa cosa, vedo molto fango su Lilly. Se fosse qua direbbe delle cose brutte su questa persona qua. Lui secondo me si è suggestionato da certe cose”.

“LILIANA RESINOVICH FORSE SI ERA RESA CONTO…”

Sebastiano Visintin fatica a trovare le parole per commentare le parole di Claudio Sterpin: “Parlare di amante è una cosa troppo grossa, non mi va giù. Viene dalla sua mente, non da Lilly che non può difendersi da questo”, ha detto nell’intervista a Quarto Grado. Quindi, la teoria della pressione psicologica: “Secondo me Lilly ad un certo punto si è resa conto che questa persona qua voleva forse troppo, voleva forse che facesse dei passi che non facevano parte della sua volontà e dei suoi desideri. Lei stava bene con me”. Infatti, secondo Sebastiano Visintin la moglie Liliana Resinovich voleva andare a vivere altrove, infatti cercava una nuova abitazione con un garage: “Perché avevamo molte cose a casa che sto ancora cercando di sistemare”. Infine, sul bucato fatto dopo la scomparsa della moglie: “Io ho sempre fatto i lavori di casa. Vedere questa roba qua nel cesto così, mi faceva un po’ di dolore. Allora ho lavato”.

SEBASTIANO VISINTIN “SFIDA” CLAUDIO STERPIN

Sebastiano Visintin ha smentito anche che la moglie Liliana Resinovich avesse fatto testamento a favore della nipote. “Non ho mai sentito questa cosa qua, me lo hai detto tu”. Inoltre, a Quarto Grado ha ribadito che non c’era alcuna relazione con Claudio Sterpin: “C’era solo un’amicizia. È Claudio che si è messo in testa questa cosa. Era un’amicizia profonda, con sentimento, ma lo sanno solo loro se c’era una relazione. E Lilly non c’è qui per dire come stanno le cose. Lo diremo noi qual era il vostro rapporto”. Poi ha confermato che stavamo organizzando un viaggio in Brasile per febbraio e che non c’erano problemi tra loro: “Sono sempre stato io l’amante. Eravamo in simbiosi, in sintonia”. Infine, ha chiesto all’inviata del programma di Rete 4 di consegnare a Claudio una matita senza punta: “Tanto non può scrivere qualcosa che non c’è”, ha spiegato.



