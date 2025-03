Liliana Resinovich e la sua misteriosa morte tornano al centro del programma Quarto grado con una nuova serie di approfondimenti sulla guerra intestina esplosa tra il marito, Sebastiano Visintin, e i parenti della donna. Sergio Resinovich, fratello della 63enne, sostiene che il vedovo possa aver avuto un ruolo nell’omicidio e che sappia molto più di quanto asserito davanti a inquirenti e televisioni dal 2021 fino ad oggi.

Sul fronte opposto, Visintin sostiene che i parenti della moglie si siano coalizzati contro di lui ingiustamente e ribadisce di essere estraneo alla scomparsa e al decesso. “Sono tutte menzogne“, ripete senza sosta sottolineando di avere un alibi di ferro per la mattina del 14 dicembre 2021, giorno in cui di Lilly si perse ogni traccia: “Mi trovavo in pescheria“.

Liliana Resinovich, indagini da zero a 4 anni dalla scomparsa

Le indagini sul caso di Liliana Resinovich ripartono da zero quando sono trascorsi 4 anni dalla sparizione. La nuova consulenza medico legale spazza via lo scenario del suicidio sostenuto dagli esperti incaricati dalla Procura di Trieste durante la prima inchiesta e apre all’omicidio: stando all’esito della seconda autopsia, Lilly sarebbe morta il giorno stesso della scomparsa e il corpo potrebbe essere rimasto nel parco di Trieste fino al ritrovamento (avvenuto il 5 gennaio 2022).

Sebastiano Visintin continua a nutrire perplessità sul fatto che sia stata uccisa, posizione che si scontra con quella dei parenti di Liliana Resinovich da sempre convinti che sia stata picchiata e brutalmente assassinata. “È stato un femminicidio“, tuona il fratello Sergio Resinovich che ora chiede di indagare sul vedovo e la sua rete familiare.

