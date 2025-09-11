A La Vita in Diretta gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich con le parole di Sebastiano Visintin: ecco la sua intervista

Nella giornata di ieri il programma La Vita in Diretta ha intervistato Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich – ricordiamo – unico indagato per la morte della stessa donna. Nelle scorse ore è emerso che Sebastiano Visintin avrebbe cancellato i video della GoPro registrati il giorno della sparizione di Illi, avvenuta il 14 dicembre 2021.

Si tratterebbe di fatto dell’alibi dello stesso Visintin (filmati tra l’altro già analizzati e per cui è stata esclusa la manipolazione), ma per qualche motivo particolare sono stati cancellati il giorno in cui è emersa la notizia dell’ìndagine nei suoi confronti: “Nella GoPro c’erano le immagini registrate il giorno del 14 dicembre del 2021. Perchè ho formattato la memoria il giorno in cui hanno deciso di non archiviare le indagini? Non lo sapevo questo… ho fatto le mie cose, nessuno mi può giudicare per questo”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO: “QUANDO HO SAPUTO DELL’INDAGINE…”

Sebastiano Visintin mostra quindi la foto della prima pagina de Il Piccolo, dove si legge chiaramente della notizia dell’indagine nei confronti dello stesso: “Quando ho saputo di essere indagato con gravi accuse… è una cosa che mi ha devastato”, spiega, per poi aggiunge: “I miei avvocati hanno chiesto una nuova perizia medico-legale”, la terza dopo la prima che parlava di suicidio e la seconda di omicidio: “Ho paura? Assolutamente no – replica lui – penso a Liliana Resinovich? Sempre, quando cambio lenzuola e preparo il letto, c’è sempre il cuscino di Liliana”.

Su Claudio Sterpin, invece, Sebastiano Visintin si è limitato a dire: “Io non voglio assolutamente parlare di lui, posso dirti solo che questo signore si è qualificato come amante, deve vergognarsi per quello che sta dicendo, evidentemente quest’uomo l’ha pressata e lui in qualche modo si è ribellata”, aggiunge facendo una ipotesi su come sia morta Lilli, per poi precisare: “Io sono sempre dell’idea del suicidio”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO: “E’ FISIOLOGICO CHE CE L’ABBIANO CON ME…”

E ancora: “I famigliari e la procura ce l’hanno con me? E’ fisiologico. Sergio Resinovich? Sono opinioni sue dire che io ho da nascondere qualcosa, ma a me delle loro opinioni interessa assai poco. Quando io ho chiesto la mano di Liliana alla mamma, loro si sono opposti al nostro matrimonio, non sono piaciuto sin da subito perchè Sebastiano o si ama o si odia”. Quindi ha concluso: “Il dolore più grande? Sono solo, tutto quello che sta venendo fuori mi sta isolando da tutti, ogni giorno peggio”.

Sulla vicenda si è espressa anche Roberta Bruzzone, ospite come sempre negli studi de La Vita in Diretta, che ha spiegato, sulla cancellazione dei video della GoPro: “Dal punto di vista temporale è una coincidenza un po’ fastidiosa, è vero che non compromette nulla, l’accertamento tecnico era stato già fatto escludendo manipolazioni sui video, certo è che in tutti i giorni del mondo ha scelto il giorno più sospetto, quindi il dubbio è legittimo, visto che anche la cancellazione è avvenuta la sera, quando la notizia era ormai pubblica, una scelta molto significativa”.