Scoop di Quarto Grado che ha fatto sapere che Sergio, fratello di Liliana Resinovich, ha presentato due esposti: ecco di cosa si tratta

Diversi colpi di scena per quanto riguarda il giallo di Liliana Resinovich, così come svelato ieri sera da Quarto Grado. Il talk di Rete Quattro ha infatti precisato che Sergio Resinovich, il fratello della vittima, ha presentato un esposto nei confronti di Elisabetta D’Agostini, la titolare del negozio della Wind. Perché questa mossa? Proprio a Quarto Grado la stessa negoziante aveva raccontato, lo scorso marzo, di aver visto Claudio Sterpin il 14 dicembre 2021 in negozio, il giorno della sparizione di Liliana Resinovich: “Quando la signora è scomparsa – ricordava – Sterpin si è presentato da me verso le 11:30/12 in stato confusionale. Per tre volte ha ripetuto ‘C’è mia moglie?’ e io gli ho risposto chi fosse sua moglie e lui mi ha detto Lilli: era paonazzo e pensavo fosse uno squilibrato, era talmente tanto agitato…”.

Una versione che è sempre stata smentita dallo stesso Claudio Sterpin, che ha invece sempre raccontato di aver trovato quella mattina nel negozio Wind una giovane commessa “brunetta”: ma è Claudio che ricorda male o è la titolare della Wind? Perché Sergio Resinovich vuole vederci più chiaro?

LILIANA RESINOVICH, LA POSIZIONE DI CLAUDIO SULLA TITOLARE DELLA WIND

Tale vicenda ha sempre mandato su tutte le furie il maratoneta e anche quest’ultimo, durante la scorsa puntata di Quarto Grado, aveva fatto capire di essere pronto ad andare per vie legali per chiarirla. Ma non finisce qui perché il fratello della vittima ha presentato un secondo esposto, quello nei confronti di Paola Calabrese.

Si tratta della famosa youtuber che ricevette in regalo da Sebastiano Visintin il suo smartphone Samsung, che il marito della vittima formattò e cedette appunto all’amica: quest’ultima, dopo aver capito che quel dispositivo poteva essere importante in ottica indagini, ha consegnato il tutto agli inquirenti.

LILIANA RESINOVICH, DALLA TITOLARE DELLA WIND ALLA YOUTUBER: SERGIO CHIEDE CHIAREZZA

Sergio chiede chiarezza sul ruolo di Paola ed Elisabetta, anche perché quest’ultima ha detto di non conoscere la youtuber: “Non so chi sia, ma chi è questa Paola Calabrese?”, mentre la content creator, in un video pubblicato a marzo 2023, ha spiegato: “Nel negozio della Wind ho parlato con la titolare ma mi ha sottolineato che quel giorno non c’era lei in turno ma un’altra dipendente”, quindi un minimo contatto c’è stato, ma basta questo fugace incontro?

Sulla vicenda si è espresso anche Sebastiano Visintin, che ospite in studio di Quarto Grado esclude qualsiasi legame fra le due: “Resto allibito nel sentire queste cose – dice – io non credo che tra l’altro vi fosse una conoscenza fra Paola ed Elisabetta”. Insomma, l’ennesimo mistero che avvolge la morte della povera Liliana Resinovich, tanti gialli nei gialli che speriamo possano essere chiariti fino in fondo, anche perché meglio fare luce su ogni dubbio piuttosto che lasciarli insoluti per poi magari riaprire le indagini fra anni: Garlasco insegna.