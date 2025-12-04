A Chi l'ha visto vi era Sergio, fratello di Liliana Resinovich, per parlare del giallo di Trieste con focus sull'ultima testimonianza: le sue parole

Chi l’ha visto? è tornato ieri sul caso di Liliana Resinovich, e in collegamento vi era Sergio, il fratello della donna trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio del 2022. Sergio ha esordito ricordando come con la sorella vi fosse una comunicazione quotidiana ogni mattina, il classico “buongiorno, come va”, ma quel 14 dicembre 2021, giorno della sparizione della donna, tutto ciò non avvenne: “Ci sentivamo ogni giorno e bene o male dalle 9 alle 9:30 – racconta in diretta TV Sergio Resinovich – era quotidiano, quel giorno non mi ha risposto e ho visto le spunte grigie invece di quelle azzurre del messaggio ricevuto ma non letto; al momento non ho pensato nulla, poi dopo ho iniziato a preoccuparmi”.

Il focus della chiacchierata si è quindi spostato sulla recente testimonianza dei sacchi neri, quella di un ristoratore di Trieste che ha spiegato che Liliana Resinovich era andata da lui chiedendogli due sacchi della spazzatura, dicendogli però di non raccontare nulla al marito Sebastiano Visintin, ricordiamo, indagato per l’omicidio della stessa donna. Parole a cui Sergio però non crede: “È tutta curiosa questa testimonianza, lui va a casa di Sebastiano da come è stato esposto nelle interviste, suona il campanello, poi Sebastiano esce, gli dice chi sei, poi vanno in cucina e lui registra tutto. Prima dice che lo conosce, poi dice di no, che gli faceva i coltelli. Il giorno dopo Sebastiano va in questura ma non c’è nessuno perché era domenica, ma invece di avvisare i legali avvisa la cronista del quotidiano locale e lei mette subito la notizia sul giornale”.

LILIANA RESINOVICH, SERGIO: “LA GIORNALISTA…””

Il fratello di Liliana Resinovich prosegue: “Come deontologia avrebbe dovuto parlare prima agli inquirenti”, riferendosi alla giornalista, “praticamente gli fa da portavoce e lui il giorno dopo torna a fare la denuncia in questura per far ascoltare la registrazione a chi indaga – strano che lui avesse pronto da registrare, vabbè – io francamente non seguo questo signore”.

Il fratello della vittima esterna poi un dubbio già più volte ribadito in altre interviste recenti: “Ma è veramente strano che ogni volta che qualcosa dell’indagine va a favore del fatto che Liliana Resinovich sia stata uccisa… ricordiamo che Sebastiano aveva chiesto tramite avvocati se potessero riesumare nuovamente il corpo per rifare la perizia e la Cassazione ha negato, e tac, esce qualcosa”. Chi l’ha visto? ha avuto quindi in collegamento proprio il ristoratore e, dopo la telefonata, Sergio ha commentato: “Rido perché ascoltando questa recita… è stata anche recitata male, per questo mi viene da ridere. Io mi auspico che la procura chieda lumi a questo signore. Dalla conclusione mi sembrava di sentire una puntata di Alto gradimento di tanti anni fa: mi sento, ti sento…”.

LILIANA RESINOVICH, SERGIO: “SPERO DI POTERE SEPPELLIRE A BREVE MIA SORELLA”

Quindi ha aggiunto: “Io l’ho querelato l’altro ieri e mi auspico che la procura faccia qualcosa, che chieda come mai… vediamo cosa succede. Io penso che ormai i tempi siano maturi, ormai la procura ha tutto quello che gli serve e credo che mia sorella possa tornare a casa, che possiamo mettere un fiore per ricordarla; invece è ancora in quella sala nella medicina legale di Milano”. Poi ha concluso: “Speriamo che questa volta succeda qualcosa, i tempi sono maturi, io sento il dovere morale di difendere la mia povera sorella che è stata uccisa”.

Sergio Resinovich continua quindi a tirare dritto per la sua strada, convinto prima di tutto dell’omicidio della sorella e secondariamente del fatto che l’ultima testimonianza non sia attendibile. Vedremo se realmente la procura farà le sue indagini per provare a comprendere se ciò che ha raccontato il ristoratore possa avere una qualche incidenza nel risolvere il misterioso caso della donna di Trieste.



LILIANA RESINOVICH, LE TESTIMONIANZE SUL GIALLO

Ricordiamo che negli ultimi tempi sono state diverse le testimonianze che hanno lasciato dubbi nell’accusa, nella famiglia di Liliana Resinovich, a cominciare da quella tecnico dell’autopsia, Molinari, finito sotto indagine da parte della procura. Lo stesso ha rivelato di essere stato lui ad aver fratturato la vertebra T2 durante la prima autopsia eseguita su Liliana Resinovich, ma secondo la consulenza della dottoressa Cattaneo, le cose sarebbero andate diversamente, visto che considera quella rottura causata durante la morte, in concomitanza dell’azione omicidiaria.

C’è poi la questione della titolare della Wind, che invece ha puntato il dito in qualche modo contro Claudio Sterpin, precisando che avrebbe visto l’amante di Lilly tutto adirato il giorno della sua scomparsa. Lo stesso ex maratoneta ha spiegato però che quel giorno nel negozio della Wind – dove aveva un appuntamento con la vittima – vi era una ragazza giovane e non la donna invece intervistata più volte da Quarto Grado. Un giallo nel giallo quindi queste testimonianze, nel frattempo il tempo passa e a breve saranno 4 anni dalla sua sparizione.