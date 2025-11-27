Liliana Resinovich, il fratello Sergio commenta il giallo dei sacchi della spazzatura: una tesi, a suo avviso, poco convincente che fa comodo al marito

Durante la diretta di ieri della trasmissione Chi l’ha visto si è tornati a parlare del caso Liliana Resinovich alla luce delle ultime novità che parlano della comparsa di un nuovo (presunto) testimone che ha raccontato al marito Sebastiano Visintin di un’occasione in cui la donna si presentò nel suo ristorante per chiedergli se poteva venderle un paio di sacchi neri per la spazzatura: un punto certamente controverso perché potrebbe riscrivere (un’altra volta) la storia di Liliana Resinovich, commentata su Rai 3 dal fratello della vittima, Sergio.

Non solo, perché la trasmissione di Federica Sciarelli ha anche interpellato direttamente lo stesso marito di Liliana Resinovich che si è detto turbato che l’ex pizzaiolo “abbia parlato solo adesso e non l’ha detto da subito agli inquirenti”, confessando – comunque – che “non credo che siano quei sacchi là” visto che lo scambio con la moglie risalirebbe a “due anni prima” rispetto alla morte, fermo restando che non ha “mai visto [mia moglie] armeggiare con quei sacchi”.

Il fratello di Liliana Resinovich: “Sacchi della spazzatura? Una tesi che fa comodo a Sebastiano”

Dal conto del fratello di Liliana Resinovich, invece, c’è una grande diffidenza nei confronti della nuova testimonianza, dicendosi poco stupido del fatto che “mentre la procura indaga sul mio ex cognato per omicidio aggravato (..), spuntino tutte queste testimonianze strane e curiose” ricordando “prima la signora della Wind, poi la youtuber Calabrese che ha avuto il telefono di Sebastiano per un anno, poi il preparatore anatomico e adesso questo qua”.

Sull’ex pizzaiolo, il fratello di Liliana Resinovich spiega che “non l’ho mai visto e non sono neppure mai andato in quella pizzeria”, chiedendosi “come mai sia andato da Sebastiano e non direttamente in procura o in questura”; tutto precisando che trova assurdo che “il suo amico Carabiniere gli abbia sconsigliato di parlare quando noi abbiamo per amico un ex Carabiniere che son 4 anni che sta anche lui lottando per sapere la verità”.

“A me – continua il fratello di Liliana Resinovich – sembra veramente assurda” la storia dei sacchi della spazzatura, sperando in ogni caso che “la procura valuti tutto questo” e che – soprattutto – si arrivi a un processo con l’ipotesi di “femminicidio” durante il quale venga fatta luce su tutti i dubbi che da anni – ad avviso di Sergio Resinovich – emergono a carico di Sebastiano, citando in particolare “i cordini” e “i filmati della GoPro (..) manomessi”.