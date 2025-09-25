A Ignoto X si parla di Liliana Resinovich con le interviste a Sergio, il fratello, ma anche agli amici Salvatore Nasti e Gabriella: le loro parole

Nel corso della puntata di ieri di Ignoto X, talk di la7, si è parlato del giallo di Liliana Resinovich, la donna molto presumibilmente uccisa fra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, per cui vi è indagato il marito, Sebastiano Visintin. Il talk del settimo canale ha cercato di ricostruire cosa accadde quella mattina del 14 dicembre 2021, parlando con il fratello della vittima, Sergio Resinovich, ma anche con gli amici Salvatore e Gabriella.

Sergio ricorda di aver mandato alla sorella un messaggio alle ore 9:22 ma visto che alle 10:00 non aveva ancora risposta ha cominciato a preoccuparsi. A quel punto ha preso il telefono ed ha chiamato Lilli ma ha risposto il marito, che gli ha raccontato che Liliana era uscita di casa e non era ancora ritornata e soprattutto che aveva lasciato a casa il telefono: “La ho avuto il primo campanello che mi suonava. Ma come mai? Mia sorella era precisa, mai usciva senza telefono. Era come se una persona uscisse senza scarpe”, precisa. Salvatore Nasti, amico di Liliana Resinovich, ha invece ricordato quel giorno quando Claudio Sterpin lo aveva chiamato attorno alle ore 14:30 tutto preoccupato per poi incontrarsi con lui un paio di ore dopo.

Il maratoneta era tutto agitato, spiega l’amico, visto che doveva incontrarsi con Liliana Resinovich ma lei aveva mancato l’appuntamento, inoltre – in quella occasione – Claudio rivelò per la prima il suo rapporto con Lilly. Salvatore ha poi parlato con Gabriella, la moglie, che ha così deciso di mandare un sms a Liliana, chiedendo lumi. Una volta inviato poco dopo ha chiamato Sebastiano: “Liliana non è ancora tornata a casa’”. Di nuovo Salvatore: “Ci fa capire che ha visto il messaggio sul telefono di Liliana e ci dice che appunto è molto preoccupato per la moglie, se possiamo venire giù”.

LILIANA RESINOVICH, I DUBBI DI GABRIELLA SU SEBASTIANO

Gabriella aggiunge: “Scendiamo giù insieme, ci mettiamo nel soggiorno, vedo il telefonino, dico ‘Ma cosa è successo? Come mai il telefonino è qua?’. C’erano due telefoni di Liliana e lui dice ‘Non lo so, solite cose’. Ma dico ‘Senti qua, se tu sei preoccupato, giustamente, lei non è rientrata nel solito più o meno orario che fa, bisogna chiamare l’ospedale perché metti che ha avuto un mancamento?”. Sergio Resinovich ha poi ripreso la parola, dicendosi convinta che la sorella sia stata uccisa: “Mia sorella, ripeto e ribadisco, è morta non di suicidio. È stata bastonata con le mani brutalmente”.

Così invece Gabriella, che ha raccontato le stranezze del marito sin dalle prime ore dopo la scomparsa di Lilli: “Dopo pochi giorni si è seduto nel soggiorno che avevamo e mi dice ‘Dammi un foglio, una penna’. Dico ‘Cosa te ne serve?’. Dice ‘Aspetta perché ero qua, ero qua, ero qua. Ho l’alibi perfetto’. Rispondo, ‘Ma a te che ti serve l’alibi che questa povera donna è appena scomparsa e poi non sappiamo neanche se se n’è andata, se è scomparsa…’”. Quindi esterna tutti i suoi sospetti: “Lui quella mattina dice a un pescivendolo che doveva assentarsi qualche giorno. Ma come ‘assentarsi qualche giorno’: dovevano assentarsi qualche giorno, perché lui quella mattina non sa ancora cosa è successo alla moglie”.

LILIANA RESINOVICH, SERGIO E I DUBBI SULLA GOPRO DI SEBASTIANO

Sergio Resinovich, riprendendo la parola, esprime tutte le sue perplessità invece sulla famosa GoPro di Sebastiano, quella che lui ha formattato il giorno dell’apertura dell’indagine per omicidio verso la moglie: “Mi ha detto che la numero 9 era la prima GoPro che aveva invece lui ne aveva già un’altra, forse due. A fine novembre arriva e mi mostra questa GoPro – racconta ancora – e mi dice che c’è questa applicazione per gestire la GoPro col telefonino. Poi guardo sul suo telefono e vedo che ha un’app uguale, ma lui dice che era della GoPro vecchia. Io penso che fosse tutto premeditato, che veniva da me a chiedere aiuto a istallare questa app sul telefono per dimostrare che lui non aveva dimestichezza. Parliamo di una 20ina di giorni prima della scomparsa di Lilli”. Sergio Resinovich nota anche un’altra stranezza: “C’erano dentro 440 video, non può averli fatti in una settimana, son parecchi”.

Secondo il fratello di Liliana Resinovich nei famosi video alibi di Sebastiano, girati la mattina del 14 dicembre del 2021: “Vi sono delle incongruenze, riesce a fare 500 metri in 8 secondi in bici, di sicuro sono stati manomessi, si possono modificare data e ora della fotocamera, ma ogni file ha dei metadati e quelli non si possono modificare”, per poi ricordare che: “Quei dati non ci sono più perchè il 13 giugno, quando il caso è stato riaperto per omicidio, alle ore 20:36 lui li ha cancellati tutti”.

Ricordiamo che da sempre Sergio, Gabriella ma anche Silvia Radin, la cugina di Lilli, così come ovviamente Claudio Sterpin, sono convinti che Liliana Resinovich sia stata uccisa e che Sebastiano sappia più di quanto ha raccontato fino ad oggi. Di contro Sebastiano rimanda al mittente ogni accusa, ancora convinto che la moglie si sia suicidata visto che nessuno avrebbe potuto volerle male. Dove sta la verità? La speranza è che queste nuove indagini possano fare chiarezza una volta per tutte, sciogliendo ogni possibile dubbio a quasi 4 anni dalla morte di questa povera donna. Il prossimo 14 dicembre 2025 saranno infatti esattamente 4 anni dalla sparizione di Liliana Resinovich e in questi quasi 48 mesi non si è mai riuscito a fare chiarezza, mettendo un punto. L’unica certezza è che Lilli non c’è più, è morta: come sia deceduta però nessuno sa dirlo.