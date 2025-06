Il giallo di Liliana Resinovich, la donna uccisa a Trieste il 14 dicembre del 2021, fra i più importanti servizi di Chi l’ha visto di ieri sera. Il talk di Rai Tre ha parlato con Silvia Radin, la cugina della vittima, che ha fornito alcuni dettagli, a cominciare da una coperta “misteriosamente” messa nella bara di Liliana Resinovich. Silvia Radin, a proposito della coperta, ricorda che un giorno Sebastiano: “Prende questa coperta marrone bruttissima e me la lancia, era una coperta che mi ricordava quando avevo vissuto nel campo profughi, ci davano le coperte militari, manca solo il simbolo della croce rossa. La coperta lui l’ha fatta mettere nella bara, raggomitolata vicino alla testa, ma non ha coperto Liliana, perchè Lily era nel sacco”. E ancora: “Quando c’è stata la riesumazione, l’avvocato Cozza (il suo legale ndr) mi manda le foto e mi chiede che razza di bara avevamo scelto, ho visto le foto ed era la bara da cremazione, ma in agenzia nessuno ci aveva detto che serviva la cassa di zinco, noi non avevamo scelt quella bara grezza, ma una bara lucida”.

Chi l’ha visto ha contattato le pompe funebri che hanno specificato che “Liliana era dentro un loculo di sepoltura comune e non è prevista a norma di legge la cassa zincata, a Trieste vanno solo in determinati posti e luoghi le casse con lo zinco”. Il Comune di Trieste, invece, ha commentato: Siamo spiacenti ma essendo il caso oggetto di indagine giudiziaria eventuali informazioni vengono fornite solo a fronte di richieste da autorità competenti”, tutto tace quindi. La chiacchierata con Silvia Radin si è quindi spostata sui soldi, contanti, che a suo modo di vedere erano tanti, e che Sebastiano teneva in casa: “Da dove escono tutti questi soldi? Liliana Resinovich dà 1.600 euro a Sergio (il fratello della vittima ndr) a dicembre, si pensava fosse la tredicesima ma invece non è così. Poi a dicembre Sebastiano mi dice che aveva dato 27.000 euro per il ristorante e poi 20.000 euro sono in casa, a men non piace ma in questa situazione bisogna fare i conti in tasca, poi ha trovato 2.400 euro, il mazzetto da portare a Laura, da dove provengono questi soldi?”, si domanda Silvia Radin.

LILIANA RESINOVICH, IL GIALLO DEI SOLDI IN CASA DI SEBASTIANO

Sebastiano ha sempre dichiarato che la moglie teneva dei soldi in casa per pagare le bollette, e inoltre aveva i proventi del suo famoso lavoro da arrotino, da affilatore di coltelli, possibile che si tratti di una somma così importante, che sembrerebbe essere di circa 50.000 euro? Non va dimenticato che poco dopo la scomparsa di Liliana Resinovich, il marito della vittima si era recato da un’amica chiedendole se potesse tenerle una cifra importante, ma lei si è rifiutata.

Silvia Radin si dice convinta che l’amica Lily avesse scoperto qualcosa o stesse per raccontare qualcosa: “C’è qualcosa che Liliana sapeva e che non poteva uscire dalla casa, lui aveva paura che un giorno raccontasse qualcosa e se si fossero lasciati non aveva più la copertura di Liliana, lei lo copriva. Se togli l’affitto di casa, il magazzino, benzina, assicurazione, bollette, tutte queste gite… non bastano i soldi, anche se lui a mia figlia ha detto che le gite fuori porta le pagava la sua pensione, gli ho detto di dirmi come faceva che lo avrei fatto anche io”. Quindi ha proseguito: “Non è ancora venuto fuori questo segreto, lui ha sempre detto che dal martedì al giovedì poteva fare quello che voleva Lily (riferendosi a frequentazioni con gli uomini ndr), l’importante è che il weekend stesse con lui per andare in giro per le saune e tutto il resto. Quando sono andati in Romania a portare l’auto dell’amico… quando è tornata Liliana ha detto che era spaventatissima, aveva paura, non mi ha detto molto perchè che c’era sempre lui di mezzo, lei aveva sempre il fiato sul collo di Sebastiano, lui ci veniva dietro quando parlavamo, doveva sentire di cosa parlavamo”.

LILIANA RESINOVICH, LE PAROLE DELL’AVVOCATO COZZA E IL MISTERO DEI CORDINI

Chi l’ha visto ha poi parlato con l’avvocato Cozza, che ha spiegato che i due telefoni di Liliana Resinovich verranno esaminati per la seconda volta: “Ci sono ad oggi delle tecnologie più innovative per fare la copia forense dei dati,e potrebbero portare ad un recupero maggiore dei dati rilevati, fra cui i famosi passi fatti da Liliana in casa quel giorno, si potrà vedere se ci sono più informazioni, abbiamo avuto già altri casi di cronaca in cui i passi hanno smentito delle tesi, potrebbero emergere magari anche nuove ricerche, magari si era confidata con qualcuno su ciò che stava vivendo, se si dovesse parlare ancora di suicidio, anche sapere cosa lei cercasse sul web potrebbe far capire qual era il suo stato d’animo o se qualcuno le ha fatto del male”.

In chiusura di blocco il curioso caso riguardante Chiara Ingrosso, giornalista Rai inviata di Far West. La ragazza parla dei famosi cordini che l’8 marzo 2022 non erano stati rinvenuti dalla polizia di Sebastiano, mentre l’11 marzo erano ricomparsi, quasi “magicamente”. “Si rivolge a me e mi indica il cassetto, apro questo cassetto e c’erano tre matasse, magicamente comparse. Nel momento in cui andiamo in macchina lui cerca di convincermi a cambiare la mia versione – aggiunge – ti prego dì che sei stata su ad aprire quel cassetto mentre cercavi una penna, ma io insisto come principio base del nostro lavoro, dicendo di non modificare nulla riguardo a quella circostanza”. Ricordiamo che il cordino è stato trovato attorno al collo che legava il sacchetto messo in testa dall’assassino a Liliana Resinovich, nonché legato attorno a tre chiavi sempre trovate addosso alla vittima. La polizia ha fatto analizzare sia i cordini sulla scena del crimine che quelli trovati in casa di Sebastiano, definendoli compatibili ma non proverebbero comunque con certezza che siano stati propri quelli trovati in casa, quelli usati dall’assassino.