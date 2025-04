LA CUGINA DI LILIANA RESINOVICH A POMERIGGIO 5

Silvia Radin è soddisfatta della svolta nell’inchiesta sulla morte della cugina Liliana Resinovich, che vede ora il vedovo Sebastiano Visintin indagato. “Abbiamo combattuto per dimostrare che Liliana non si è suicidata, ora spetta agli inquirenti trovare il colpevole“. Ma non ha risparmiato critiche al marito di Liliana Resinovich, anche per la reazione alla notizia che ora è indagato: “Ha fatto vedere che stava male, ma è andato in giro come sempre. Chiunque avesse avuto una notifica del genere non avrebbe avuto lo spirito di andare in vacanza. Beato lui. Io non riesco ad andare in vacanza, non ho più una vita, lei è il mio primo e ultimo pensiero. Non so come fa lui“.

The Couple, Lorenzo Amoruso distrutto a Pomeriggio Cinque/ La verità sul tradimento di Manila Nazzaro

Ma c’è stato soprattutto uno scontro in diretta con Caterina Collovati, con cui evidentemente aveva dei conti in sospeso: “Mi dicesse che tipo di sentimento dovrei provare per Sebastiano. Non lo odio, ma neppure lo amo“. L’opinionista di Myrta Merlino ha chiesto più moderazione: “Non è stato corretto puntare una pistola per ben tre anni e mezzo contro una persona. Bisogna smetterla di giudicare gli atteggiamenti delle persone“.

Antonino Spinalbese single a The Couple: "Sto cercando un partner"/ "Ho il cuore occupato ma..."

LILIANA RESINOVICH, LO SCONTRO TRA SILVIA RADIN E CATERINA COLLOVATI

Silvia Radin si è lasciata andare a uno sfogo contro Caterina Collovati, in un botta e risposta a distanza a Pomeriggio 5, in cui ha accusato l’opinionista di non ricordare le accuse che il marito della cugina ha mosso contro la famiglia della donna. “Avrei potuto querelarlo, visto che mi ha dato della ladra, ma per l’età che ho non voglio sprecare tempo in tribunale. Non riesco ancora a capire come fa a dire che siamo contro di lui, quando lui si è subito messo contro di noi“.

Silvia Radin non riesce ad accettare il fatto che Sebastiano Visintin non abbia mai cercato la moglie e ne abbia parlato al passato quando risultava ancora scomparsa. “Sono veramente stufa di queste insinuazioni fatte da opinionisti che fingono di leggere le carte“. Ma Caterina Collovati ha tirato dritto, chiedendole di contenersi e più garantismo: “Un avviso di garanzia non sono manette. Non voglio una guerra tra me e lei, qui tutti vogliamo capire cos’è successo a Liliana“.

Pierina Paganelli, le rivelazioni di Manuela Bianchi/ "Con mia suocera c'erano stati dei litigi"

Ma la cugina di Liliana Resinovich ha continuato ad attaccarla: “Bisogna essere onesti con il cervello“. Infatti, dopo la replica della Collovati, che l’ha invitata a limitarsi con le parole, è intervenuta la conduttrice Myrta Merlino per placare gli animi.