Dopo aver approfonditamente sondato l’alibi del marito di Liliana Resinovich – Sebastiano Visintin -, la trasmissione Le Iene è tornata ad occuparsi del caso raggiungendo questa volta il presunto amante della donna Claudio Sterpin che fin dall’inizio di questa complessa vicenda sembra aver sempre avuto un’idea chiarissima su quanto accaduto alla donna senza mai risparmiare nessun attacco o accusa al marito.

L’intero caso di Liliana Resinovich – vale la pena ricordarlo al volo – è iniziato nel dicembre 2021 quando la donna sparì misteriosamente nel nulla venendo poi ritrovata cadavere nel gennaio del 2022 in un boschetto alle porte di Trieste; il tutto ancora avvolto da un profondo alone di mistero e con la procura che già aveva provato a chiedere l’archiviazione con l’ipotesi di suicidio, nonostante il corpo non presentasse alcuna evidenza di una probabile morte volontaria.

Mentre si attendono gli esiti delle nuove indagini sulla morte di Liliana Resinovich, resta da sciogliere il più importante nodo su questa intricata vicenda, ovvero l’effettivo rapporto tra la vittima, il marito e il presunto amante Claudio Sterpin a favore del quale ci sarebbero numerosi messaggi criptati scambiati con la donna nei quali – con una ferma negazione da parte di Sebastiano che li relega da sempre ad un semplice “gioco” – emergerebbe tutto l’amore tra i due.

Intercettato ed intervistato dalle Iene, il presunto amante di Liliana Resinovich racconta subito di aver conosciuto la vittima “nel ’79, aveva 19 anni ed io 40 tondi” al fiore della sua carriera sportiva con all’attivo due differenti record mondiali ed impiegato alla guida degli autobus di Trieste.

“Da casa usa mi vedeva passare ogni 40 minuti e mi faceva le poste, ma io vedevo in lei più una figlia” anche perché all’epoca era sposato e aveva due figli piccoli; ma a fronte delle insistenze della donna accettò di conoscerla in quella che “per lei ed anche per me era più un capriccio che altro“.

Una vera e propria complicità che sarebbe durata anche dopo che Liliana Resinovich “ha trovato Sebastiano e si è sposata“: inizialmente nella neonata coppia “non c’era nessun bisogno di evadere, ma dopo aver probabilmente conosciuto meglio il carattere di Sebastiano ha messo sulla bilancia le cose” dando il via ad una vera e propria relazione extraconiugale.

iIl tutto sottolineando che “non ci siamo mai persi di vista”, alzando l’asticella della relazione dopo la morte della seconda moglie di Claudio con lei che in un’occasione “mi ha confessato che la vita con Sebastiano era già rovinata e che erano anni che non si toccavano e dormivano in letti separati”.

Tra una cosa e l’altra la relazione tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich si sarebbe consolidata fino alla scelta di “festeggiare il nostro quarantesimo anniversario” che sarebbe caduto il 19 dicembre del 2021, dopo “la nostra prima volta assieme del 1981”.

Ma cinque giorni prima Liliana Resinovich è sparita misteriosamente nel nulla ed oggi “ho perso qualsiasi voglia di fare le cose e vivere“; mentre parlando dei messaggi criptati sostiene che “lei era convinta di essere spiata e allora ci siamo inventati questo gioco da ragazzini di terza elementare” dicendosi – infine – certo che se non fosse morta “pochi mesi dopo ci saremmo sposati“.