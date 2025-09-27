Si parla del giallo di Liliana Resinovich a Quarto Grado, con le parole di Claudio Sterpin: ecco che cosa ha dichiarato, le sue parole in diretta tv

Il giallo di Liliana Resinovich negli studi di Quarto Grado e ieri ospite d’eccezione vi era Claudio Sterpin, l’amante della vittima nonché grande accusato di Sebastiano Visintin, marito della vittima. “Parlare oggi dei cellulari di Sebastiano mi sembra tardivo – le prime parole dell’ex maratoneta in merito ai dispositivi dell’indagato – questo discorso andava fatto 3 anni e mezzo fa, la procura di Trieste doveva fare questi lavori a gennaio 2022, motivo per cui parlarne oggi è aria fritta secondo me, subito dopo ti dico, meglio tardi che mai ed è ora di fare le cose seriamente, parlo alla procura”.

Claudio Sterpin ha quindi ricordato come fin dalla primissima intervista fatta con Quarto Grado, a gennaio 2022, sottolineò come il matrimonio fra Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin, a suo modo di vedere, fosse finito da tempo: “Lui ha raccontato fin da subito tante palle e la primissima che ha raccontato è stata che lui andavano d’amore e d’accordo con Lilli, tutte cose stra passate, io lo sapevo già.

La seconda palla era che diceva che con Liliana c’era questo grande idillio e che non avevano mai litigato invece loro avevano litigato la mattina del 14 dicembre 2021 (quando la donna scompare ndr), tutta la notte fra il 13 e il 14, la sera del 13 dopo la cena dagli amici e prima di andare nella galleria in centro a Trieste a consegnare i coltelli che avrebbe dovuto consegnare domani, altra baruffa. La Jasmine, proprietaria del B&B ha raccontato di una lite fra di loro il 25 ottobre quindi io tutte queste fandonie dovevo confutarle”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN E L’EPISODIO DELLA SAUNA…

Sulle feste e i festini di cui ha parlato Sebastiano negli studi di Quarto Grado, ha replicato: “Lilli me ne ha parlato velatamente , ma quei festini non erano quell’idillio di cui parlava lui. Erano semplicemente incontri fra amici con famiglie e che si risolvevano con una cena. Lei poi mi diceva che andavano in una sauna e si vergognavano e appena entrati nella cella di legno, tanti si denudano, ma lei non l’ha mai fatto, aveva il pudore di non denudarsi in sauna, le saune era lui che le faceva in una certa maniera”.

“A me accusa di aver detto che con le mani facevo l’amore, io ho detto testualmente e lo ripeto per l’ennesima volta, che io e Lilli a casa mia, tavolo del soggiorno, seduti l’uno di fronte all’altro, ci tenevamo per mano, ci guardavamo negli occhi e ci ripetevamo per dieci volte ‘ciao amore’, quello se lo metta in testa, lui è un grande sporcaccione e fare l’amore con le mani è tutta un’altra cosa e sappiamo tutti a cosa si riferisce che siamo adulti, lui mi ha messo in bocca cose che non ha detto”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN E LA SUA STORIA D’AMORE CON LILLI

Quindi ha ricordato i posti dove si incontrava con Liliana Resinovich: “Pulmino, sede del Marathon, una cantina che era nuova e una soffitta, erano posti in cui ci rifugiavamo noi per non farci vedere. Lei è venuta in casa mia solo negli ultimi 4 mesi, quando abbiamo deciso di andare a convivere lei ha cominciato a venire a casa mia ed era l’estate del 2021.

Che prove ci sono che volessimo andare a convivere? Noi saremmo andati a convivere dal 19 dicembre in poi, forse gliel’ha detto o forse l’ha scoperto lui, lei non sarebbe più tornata a casa dopo la gita che noi avevamo deciso di fare il 16, 17 o 18 dicembre. Lei mi aveva detto che se ne sarebbe andata da casa anche prima ma non sapeva dove andare. Quella volontà di andare a vivere assieme l’ho dichiarata il 15 dicembre 2021 quando mi sono presentato in polizia nella prima sit, ho detto alla polizia per filo e per segno le nostre intenzioni”.

Sul fatto che Claudio Sterpin si agitò subito quella mattina vedendo che Lilli facesse ritardo: “Io non potevo resistere più di mezz’ora senza una sua notizia, lei è sparita alle 9:10 massimo 9:30 e se non era a casa mia doveva telefonarmi, lo avrebbe fatto e voleva dire che era successo qualcosa. In quel momento si è rotto il segreto… lei pur di avvertirmi si sarebbe fatta prestare il telefono da un passante”.

Sterpin è quindi certo del suo amore con Liliana Resinovich e dei suoi progetti di vita con la donna che amava, una versione che però cozza profondamente con quanto sostenuto sempre da Sebastiano Visintin e dai suoi legali: vedremo se questa indagine farà chiarezza una volta per tutte.