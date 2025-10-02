A Dentro la notizia vi era Claudio Sterpin, amante di Liliana Resinovich, che ha puntato il dito ancora contro Sebastiano Visintin

Dentro la notizia ha intervistato ieri Claudio Sterpin, amante di Liliana Resinovich. La donna scomparsa il 14 dicembre 2021, poi ritrovata senza vita il 5 gennaio del 2022, non è ancora chiaro come sia morte, fra l’accusa che parla di omicidio e la difesa che non esclude il suicidio. Di mezzo c’è Sebastiano Visintin, il marito della vittima nonché unico indagato.

“La parte più difficile è stata quando siamo stati sul posto dove è stata ritrovato il corpo di Liliana – ha raccontato Sebastiano dopo essere ritornato nel boschetto – io sono stato tante volte li, mi ricordo la prima volta che ci sono stato col mio avocato dove è stato trovato il corpo, ho subito voluto allontanarmi da quel posto perchè mi stava facendo male. Sono sereno e tranquillo – ha aggiunto e concluso – vado avanti per la mia strada, se vogliono sentirmi e avere qualche delucidazione io sono a disposizione”.

Claudio Sterpin ha commentato: “Sebastiano emozionato? Meglio che tenga per me cosa ne penso, non voglio sparlare di Sebastiano, io sono convintissimo che lui continui a recitare un ruolo che non gli compete più. Per la legge è il vedovo di Liliana, niente da dire, però se uno ha seguito da lontano o da vicino ancora meglio, i suoi comportamenti subito dopo che Lilli è scomparsa, persino prima di essere trovata, potrebbe rendersi conto di quanto lui abbia sofferto della sparizione e della morte di Liliana Resinovich”.

LILIANA RESINOVICH, STERPIN: “RICORDATEVI COSA FECE SEBASTIANO…”

Quindi ha continuato: “Io vorrei che qualcuno si prendesse la briga di rivedere i suoi modi di fare nei tempi immediatamente seguenti la sparizione, è chiaro che dopo è dovuto entrare nella parte del vedovo. All’inizio se ne fregava altamente di Lili, vi siete dimenticati che stava regalando tutte le sue cose? Sparisce la moglie, è appena scomparsa, e nei giorni subito dopo lui ha regalato tutto quello che ha potuto, ha portato le sue cose alla Caritas, ha regalato i peluche con cui lui dice – io ci credo poco – lo salutava dalla finestra, le topoline, poi la macchina fotografica, la bicicletta, tutto”.

Poi ha continuato: “Se Liliana fosse tornata dopo qualche giorno come io speravo, perchè lei aveva detto che male che andava si sarebbe rifugiata da qualche cugina in Istria… lei era appena scomparsa ma gliel’hanno dovuto dire altri, Sebastiano lo sapeva ma non se ne rendeva conto. Ognuno ha seguito questa storia con i propri occhi”.

LILIANA RESINOVICH, STERPIN REPLICA ALLA DOMANDA SCOMODA DI NUZZI

Nuzzi ha quindi rivolto una domanda scomoda a Claudio Sterpin: “Ho mai avuto indicazioni su dove fosse il corpo di lilli? Neanche per idea, zero, l’ha sognato stanotte? Deve aver fatto un incubo per parlare così”. Poi ha ribadito: “Liliana, se si fosse rifugiata da una cugina o fosse da qualsiasi altra parte avrebbe fatto di tutto per telefonarmi e tranquillizzarmi, questo è stato il mio allarme, ecco perchè la mattina dopo sono andato in polizia. Io dovevo ricevere una sua telefonata in vita e quando non è arrivata sono partito subito, non era da lei scomparire senza avvertirmi, questo era il nostro modo di fare negli ultimi tempi”.

La posizione di Sterpin quindi rimane sempre la stessa, con l’amante di Liliana Resinovich convinto che il comportamento di Sebastiano sia stato per lo meno sospetto e soprattutto certo che il loro amore fosse finito da tempo. Sterpin crede inoltre che il “rivale in amore” fosse a conoscenza del suo rapporto con Lilly, ma ovviamente tutto questo dovrà essere dimostrato e soprattutto comprendere se basterà per portare a processo il Visintin: ad oggi non sembrano esservi gravi indizi a suo carico e la sensazione è che per il momento non vi sia alcun asso nella manica nella procura.