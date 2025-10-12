Liliana Resinovich, a Verissimo storia del giallo di Trieste: cos'è successo. Dalla scomparsa al ritrovamento, dall'ipotesi suicidio a quella dell'omicidio

Chi conosceva Liliana Resinovich la descriveva come una donna tranquilla, pacata e serena, priva di turbe emotive, eppure quella del suicidio è stata l’ipotesi portata avanti a lungo dopo il ritrovamento del suo cadavere, mentre solo recentemente si è fatta strada la pista alternativa dell’omicidio, con il marito Sebastiano Visintin che è indagato.

La pensionata 63enne di Trieste, di cui si parlerà oggi a Verissimo, condivideva con il marito la passione per i viaggi e le escursioni, anche in bici. La sua vita, però, è cambiata per sempre il 14 dicembre di quattro anni fa, quando è scomparsa. Il marito presentò la denuncia la sera, il giorno dopo si presentò in questura Claudio Sterpin, un uomo di 83 anni, affermando di essere l’amante della donna.

Raccontò che aveva avuto una conversazione telefonica la mattina in cui scomparve: aveva concordato un incontro, quindi non vedendola arrivare, l’avrebbe cercata, anche sotto casa. La sua testimonianza divenne un tassello dell’indagine iniziale: la procura di Trieste formulò l’ipotesi di sequestro di persona a carico di ignoti, muovendosi su fronti diversi, ma dopo 22 giorni di ricerche Liliana Resinovich venne ritrovata cadavere, in una zona boschiva dell’ex ospedale psichiatrico triestino.

LILIANA RESINOVICH, DALLA SCOMPARSA AL RITROVAMENTO

Il corpo di Liliana Resinovich venne ritrovato sul fianco sinistro, in posizione fetale, col capo e la parte superiore del busto avvolti in un sacco nero, le gambe in un altro. Inoltre, sulla testa c’erano dei sacchetti biodegradabili chiusi intorno al collo con spago. Per il medico legale Costantinides non c’erano elementi per ipotizzare che il corpo fosse stato spostato.

La tesi dominante è che si trattasse di suicidio: non erano stati riscontrati segni evidenti di difesa sul corpo, eppure vi erano lesioni al volto e tracce di sangue nella narice destra, oltre a una palpebra tumefatta, che alcuni consulenti collegano a intervento di terzi.

La prima svolta è stata registrata nel giugno, quando il gip rigettò la richiesta di archiviazione della procura, convinta del suicidio, ordinando un supplemento d’indagine. Vennero indicati 25 punti che andavano chiariti per fare ulteriore luce sulla morte di Liliana Resinovich, ma soprattutto rappresentò la virata verso l’ipotesi dell’omicidio volontario.

Nei primi mesi dell’anno scorso venne affidata una nuova autopsia all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, quindi ci fu la riesumazione del corpo. Il risultato fu decisivo, perché la consulenza pur concordando sull’asfissia come causa della morte, riscontrava il possibile intervento di terzi.

Vennero rilevate lesioni che non erano state approfondite in maniera adeguata, ma soprattutto venne riscontrata la presenza di una frattura nella vertebra T2 come elemento significativo da interpretare nell’ottica di un’aggressione esterna.

LA SECONDA AUTOPSIA E I DUBBI DA CHIARIRE

La consulenza Cattaneo ribaltò l’impianto precedente e rese la pista dell’omicidio non solo plausibile, ma anche più coerente con le evidenze raccolte. L’indagine, quindi, doveva ripartire da zero, ma era solo il preludio di una nuova svolta, l’iscrizione di Sebastiano Visintin nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal legame familiare.

Ma ci sono ancora molti aspetti controversi di questo caso, è anche emerso il dubbio di un eventuale congelamento post mortale del corpo o di condizioni che ne abbiano rallentato la degradazione, meccanismo escluso nella prima perizia ma rimesso in discussione. Ci sono poi elementi sensibili, come le lesioni al volo, la frattura della vertebra e le tracce pilifere raccolte sui vestiti.

C’è poi il rebus Claudio Sterpin, che sostiene di aver avuto una relazione speciale con Liliana Resinovich, sostenendo che la donna fosse pronta a lasciare il marito, che continua a respingere dubbi e sospetti, proclamandosi estraneo alla morte della moglie.