Liliana Resinovich, trovata bottiglietta vicino al corpo/ Mezza piena: cosa contiene?

Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste lo scorso 14 dicembre e trovata morta il 5 gennaio in un’area boschiva, è protagonista, suo malgrado, di una vicenda di cronaca nera che ancora non trova soluzione e che ha trovato spazio anche questa mattina, mercoledì 9 febbraio 2022, all’interno di “Storie Italiane”, trasmissione condotta su Rai Uno da Eleonora Daniele. La novità principale è legata al fatto che una bottiglietta contenente un liquido non meglio precisato è stata rinvenuta accanto al cadavere. L’inviato Edoardo Lucarelli ha chiarito che “le risposte alle domande non sono ancora arrivate. Innanzitutto, la borsa di colore beige che Sebastiano ha trovato a casa sua, sembrava lei la indossasse solo in estate, ma le immagini immortalate da una videocamera tre giorni prima alla presentazione di un libro di baseball, mostrano che lei aveva proprio quella stessa borsa”.

LILIANA RESINOVICH: “SI ANALIZZA IL CONTENUTO DELLA BOTTIGLIETTA”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, sul caso Liliana Resinovich il giornalista ha rivelato che “tre giorni fa, presso i laboratori della polizia scientifica di Padova, sono arrivati dei reperti: si tratta dei sacchi neri che ricoprivano il corpo e di quella bottiglietta piena per metà. Si sta esaminando il contenuto e si sta provando a capire se lei abbia bevuto da quella bottiglietta. Sarà altresì analizzato un cordino che chiudeva questi due sacchi. Bisognerà capire se ci siano tracce di qualcuno e se sia stata lei a suicidarsi o se l’abbia uccisa qualcuno”.

