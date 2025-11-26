A Chi l'ha visto torna il caso di Liliana Resinovich: cos'è successo alla 63enne e tutte le ultime novità sull'indagine a carico del marito

Tra i casi protagonisti della diretta di oggi – mercoledì 26 novembre 2025 – della trasmissione “Chi l’ha visto” si tornerà a parlare anche della misteriosa sparizione e morte di Liliana Resinovich che dal dicembre del 2021 resta uno dei più complessi gialli della recente cronaca nera italiana, ancora senza alcuna risposta per i familiari della vittima che non hanno mai smesso di chiedere indagini dopo un primo tentativo di archiviazione che ipotizzava che Liliana Resinovich fosse morta per un suicidio.

Ripercorrendo tutto ciò che sappiamo sul caso di Liliana Resinovich dobbiamo tornare innanzitutto indietro fino al 14 dicembre del 2021: quella mattina, infatti, la donna 63enne triestina uscì – come di consueto – dall’abitazione che condivideva con il marito Sebastiano Visintin per non farvi più ritorno; mentre nonostante l’allarme agli inquirenti fu lanciato nei giorni successivi alla sparizione, si dovette attendere fino al 5 gennaio successivo, giorno in cui il corpo della donna fu trovato in un boschetto alle porte di Trieste.

Le primissime indagini sulla morte di Liliana Resinovich sembrarono confermare che la donna fosse stata vittima di un suicidio: una tesi alla quale si sono sempre opposti i familiari della 63enne, ritenendola improbabile soprattutto perché il corpo si trovava all’interno di due sacchi della spazzatura e il cordino che cingeva il collo di Liliana Resinovich apparve annodato in modo troppo leggero per cagionare il presunto soffocamento della donna.

Indagini e novità sul caso di Liliana Resinovich: spunta un nuovo testimone che avvalorerebbe la tesi del suicidio

Grazie alla famiglia di Liliana Resinovich, alla fine una seconda perizia effettuata dalla dottoressa Cattaneo negò l’ipotesi suicidaria aprendo ufficialmente all’ipotesi che fosse stata uccisa e portata in quel boschetto in un secondo momento: tesi accolta – soprattutto – dal fratello di Liliana, Sergio, dalla cugina Silvia e dal presunto amante della 63enne Claudio Sterpin, diventati (ma, in realtà, sempre stati, fin dalla sparizione) grandi accusatori del marito Sebastiano, attualmente unico iscritto nel registro degli indagati.

Al di là di tutti i noti scontri tra i familiari e il marito di Liliana Resinovich e del proseguo delle indagini, nell’ultimo periodo è emersa anche una novità potenzialmente importante, peraltro al centro della diretta serale di Chi l’ha visto: un nuovo testimone, infatti, ha raccontato a Sebastiano di una volta in cui – attorno al 2020 – Liliana Resinovich si presentò nel suo ristorante per chiedergli di acquistare due sacchi della spazzatura neri; con un racconto – che, tuttavia, presenta diverse perplessità – che potrebbe potenzialmente riaprire la strada alla tesi del suicidio.