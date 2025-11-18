Sebastiano Visintin torna a parlare della morte della moglie Liliana Resinovich: chiesta la nomina di un super perito sulle cause della morte

Durante la diretta di oggi di Storie Italiane – il programma su Rai 1 condotto, ogni mattina, da Eleonora Daniele – si è tornati a parlare dell’ormai lunghissimo mistero legato alla morte di Liliana Resinovich, intervistando in studio (dopo una lunga assenza dai salotti televisivi) Sebastiano Visintin, marito della vittima e unico vero e proprio indagato da parte della procura: proprio il marito da anni – come ben si saprà – è al centro delle feroci accuse da parte dei familiari di Liliana Resinovich e del presunto amante Claudio Sterpin.

Tra le ultime novità, dobbiamo segnalare che solamente domani i legali del marito di Liliana Resinovich discuteranno con il tribunale la loro richiesta di inserire nell’incidente probatorio anche i risultati delle analisi di medicina legale sulle cause e l’epoca della morte di Liliana, oltre ai risultati merceologici e genetici già protagonisti dell’incidente: l’obbiettivo è quello di arrivare alla nomina di un perito terzo – oltre alla dottoressa Cattaneo – che svolga nuovamente tutte le analisi sul corpo per cristallizzare una versione definitiva in vista di in un eventuale processo.

Sebastiano Visintin: “Claudio dovrebbe vergognarsi anche solo di nominare il nome di Liliana Resinovich”

Parando proprio della richiesta da parte dei suoi legali, il marito di Liliana Resinovich – nello studio di Storie Italiane – ha spiegato che “ci sono due consulenze che sono completamente opposte l’una dall’altra, il dottor Costantinides dice che è morta poco prima del 5 gennaio, giorno del ritrovamento, e la dottoressa Cattaneo dice che è morta il giorno 14 di dicembre, quando è scomparsa”, oltre a ricordare che ci sono “tanti altri aspetti divergenti”.

“Noi – continua Sebastiano Visintin – vogliamo che sia fatta una nuova perizia perché non si può decidere arbitrariamente qual è quella corretta“, tagliando però corto sull’argomento per dire che “oggi mi pare che di lei non freghi niente a nessuno, di chi fosse, cosa voleva, cosa le piaceva e cosa amava” con tutti impegnati solo a “parlare di me, di Claudio, di questo e di quell’altro” mentre lui vorrebbe solo “parlare di lei”, ricordando che “mi amava e abbiamo fatto tutto assieme”.

Interpellato sulle accuse di Claudio, il marito di Liliana Resinovich taglia altrettanto corto, definendo tutto “sue idee e suoi pensieri” mai dimostrati e “frutto delle sue fantasie” che “a me personalmente non interessano neppure”; precisando nuovamente che “a me interessa solo Liliana e non ho niente da spartire con questo signore qua”, invitando Claudio a “vergognarsi solo a pronunciare il nome di Liliana perché sta infangando una persona che non c’è più e non può difendersi”.