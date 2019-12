Liliana Segre, 600 sindaci sfilano a Milano/ “Lasciamo odio agli anonimi da tastiera”

Imponente manifestazione pro-Liliana Segre, avvenuta nella serata di ieri a Milano. Ben 600 sindaci provenienti da ogni angolo d’Italia, compreso quello meneghino, Giuseppe Sala, hanno sfilato attraverso la Galleria Vittorio Emanuele, sulle note della canzone “Bella Ciao”. Gli amministratori che hanno partecipato all’evento hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla senatrice a vita, incitata anche dalle numerose persone comuni che hanno assistito alla sfilata. “Da oggi saremo noi la sua scorta”, ha detto il vicepresidente dell’Anci Matteo Ricci, nonchè il promotore dell’iniziativa assieme al sindaco Sala. “C’è una grande musica in questa piazza – ha invece spiegato la stessa Segre – il tempio della musica oggi è all’aperto. Siamo qui per parlare di amore e non di odio. Lasciamo l’odio agli anonimi della tastiera. L’odio non ha futuro”.

SFILATA PER LILIANA SEGRE, SALA: “PRONTI A TORNARE IN PIAZZA”

“Mandiamo un messaggio ai fomentatori di odio – sono le parole del primo cittadino del capoluogo lombardo, dal palco della manifestazione – avete visto la mobilitazione di sindaci e cittadini e siamo pronti a tornare in piazza se questo clima di odio non cambierà. Abbiamo deciso di non parlare, il nostro è un gesto perché parlerà la persona che più di ogni altro ha sperimentato cosa è l’odio”. La Segre ha aggiunto, rivolgendosi alla piazza: “Voi avete una missione difficile e apprezzo tantissimo che per qualche ora abbiate voluto lasciare i vostri compiti per questa occasione. Il vostro impegno può essere decisivo per la trasmissione delle memoria”. La senatrihe ha confessato di avere molta fiducia nei giovani, che la stessa definisce: “Future candele della memoria. Oggi guardo questi figli con la fascia tricolore che sono venuti qui per gridare ‘basta odio parliamo d’amore'”. Il sindaco di Milano ha spiegato che lo stesso è pronto a tornare in piazza per una nuova manifestazione, se il clima non dovesse cambiare.

