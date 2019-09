Liliana Segre attacca Salvini/ “Uso simboli religiosi ricorda motto Gott mit uns”

La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio, nel suo intervento in aula al Senato ha citato la frase “Gott mit uns”, cioè “Dio è con noi”. Si tratta del motto che era inciso sulle fibbie dei cinturoni delle SS. E lo ha fatto in riferimento all’uso dei simbolo religiosi da parte dei politici. «Mi hanno preoccupato i numerosi episodi susseguitisi durante l’ultimo anno che mi hanno fatto temere un imbarbarimento con casi di razzismo trattati con indulgenza, la diffusione dei linguaggi di odio», ha dichiarato Liliala Segre nel suo discorso. Evidente l’attacco all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. «Anche con l’utilizzo di simboli religiosi in modo farsesco e pericoloso un revival del “gott mit uns”. A me fanno questo effetto, forse solo a me in quest’aula». La senatrice a vita ha annunciato il voto di fiducia al nuovo governo, auspicando che «questo governo nascesse dalla consapevolezza di uno scampato pericolo, dal senso di sollievo dopo che si è giunti sull’orlo di un precipizio e ci si ritrae in tempo».

LILIANA SEGRE “USO SIMBOLI RELIGIOSI RICORDA MOTTO GOTT MIT UNS”

Secondo Liliana Segre bisogna «ripristinare un terreno di valori condiviso nella difesa costante della democrazia e dei principi di solidarietà nati dalla Costituzione e dalla Resistenza». La senatrice a vita ha proseguito il suo discorso parlando del linguaggio dell’odio. «È sempre una medaglia a due facce, non danneggia solo i bersagli ma incendia anche gli animi di chi vive con rabbia e disperazione il disagio provocato dalla crisi». Poi ha spiegato una lezione che le è stata insegnata. «Chi salva una vita salva il mondo intero, per questo il mondo in cui chi salva vita anziché premiato viene punito mi sembra un mondo rovesciato. Credo che l’accoglienza renda più saggia la nostra umanità». Liliana Segre ha anche criticato l’atteggiamento di una parte della classe politica rispetto al 25 aprile. «Dovrebbe unire il popolo italiano, invece è stata, da alcuni irresponsabili, ridotta a una sorta di faida». La storia invece dovrebbe tornare al centro: «Ci insegna a non ricadere negli errori del passato».





© RIPRODUZIONE RISERVATA