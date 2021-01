“Liliana Segre e Mattarella sono la stessa persona”/ La clamorosa bufala via social

Una nuova bufala, o per dirla con la terminologia moderna, una fake news, sta circolando in queste ore, ed ha come protagonisti la senatrice a vita, deportata ad Aushwitz, Liliana Segre e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Molto probabilmente per via della Giornata della memoria 2021, che cade proprio oggi, qualcuno ha segnalato in un post social in cui si legge che “non esistono foto di Mattarella e la Segre insieme”, e che le foto circolanti in rete in cui si vedono Mattarella e la Segre assieme sono tutte false, in quanto si tratterebbe della stessa persona.

Un caso che è stato approfondito nel dettaglio da Bufale.net, sempre attento a scovare le super fake della rete, e che come prima risposta al simpatico autore del post scrive: “Consigliamo di andare su Google Images per trovare centinaia di foto in cui il presidente e la senatrice sono immortalati insieme, non serve essere dei debunkers”. Di conseguenza chi ha pubblicato il post non ha nemmeno tentato di fare una ricerca su Big G prima di scrivere fesserie.

LILIANA SEGRE E MATTARELLA SONO LA STESSA PERSONA: MA LA REALTA’…

Ma se ancora qualcuno, a cominciare dal “famigerato” autore del post di cui sopra, non fosse convinto, magari spinto a credere che tutte le centinaia di foto in rete con Mattarella e la Segre siano photoshoppate, potrebbe cercare gli altrettanti centinaia di video in cui si vedono i due assieme, fra cui quello datato 7 dicembre del 2019, in occasione della Prima alla Scala di Milano, e in cui le due autorità si salutavano prima dell’inizio dello spettacolo teatrale. Risale invece al 19 gennaio del 2018 il filmato, storico, in cui Mattarella decide di nominare senatrice a vita Liliana Segre, ricevendo la stessa al Quirinale. “Un altro punto interessante – scrive ancora Bufale.net – è capire come sia possibile che tra 731 dipendenti del Quirinale, in un via vai incessante di segretari, valletti e politici, nessuno abbia mai visto Mattarella ‘farsi il trucco’, rendendo questo scandalo pubblico”. Come è stato possibile quindi che il 27 gennaio del 2020, mentre Mattarella ricordava le vittime della Shoa al Quirinale, la Segre fosse a Milano al Memoriale? Domande, a cui forse, l’autore simpatico del post, troverà delle risposte originali, continuando a smentire la realtà dei fatti.



