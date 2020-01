LILIANA SEGRE, NO A CONVEGNO LEGA SU ANTISEMITISMO/ “Impegnatissima”. E Salvini…

Liliana Segre non andrà al convegno della Lega sull’antisemitismo. La senatrice a vita, nelle scorse settimane al centro del dibattito politico dopo il rifiuto da parte dell’opposizione di centrodestra di votare a favore dell’istituzione di una commissione contro i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza proposta dalla stessa Segre, ha declinato l’invito fattole recapitare da Matteo Salvini per la manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 16 gennaio. La sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, all’interno del quale venne deportata all’età di 13 anni, ha spiegato di aver “ricevuto l’invito, ma nel mese di gennaio sono impegnatissima”. Liliana Segre, come riporta TgCom24, ha dichiarato: “Apprezzo l’iniziativa sull’antisemitismo, un problema che si riaffaccia virulento nelle cronache del nostro tempo in tanti Paesi d’Europa e del mondo intero. Ritengo però che non si debba mai disgiungere la lotta all’antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali o religiose”.

LILIANA SEGRE, NO A CONVEGNO LEGA SU ANTISEMITISMO

Matteo Salvini ha già commentato la decisione di Liliana Segre di non prendere parte al convegno della Lega sull’antisemitismo a Roma in programma il 16 gennaio. Di certo il leader del Carroccio non può festeggiare, visto che la presenza della senatrice a vita all’evento avrebbe finito per delegittimare gli argomenti di quegli avversari politici che vedono nella Lega salviniana una piattaforma politica razzista e intollerante, soprattutto in tema di migranti. L’ex ministro dell’Interno ha fatto comunque sapere di comprendere le ragioni della Segre: “La capisco e la ringrazio per la risposta”, ha detto. Salvini ha poi spiegato che il convegno “sarà una bellissima giornata in cui lanceremo dentro e fuori il parlamento una grande campagna in difesa di Israele perché nel 2020 gli antisemiti, quelli che odiano Israele, non possono essere compresi nel contesto civile, quindi i nemici di Israele sono miei nemici”. Il leader della Lega ha infine riferito di aver incontrato di recente Liliana Segre, aggiungendo che è stata un’occasione “molto bella, che mi ha arricchito”.

