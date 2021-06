LILIBET DIANA, NATA FIGLIA HARRY E MEGHAN/ Annunciata oggi, ma partorita venerdì

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è la figlia del principe Harry e della sua consorte Meghan Markle, venuta al mondo nella giornata di venerdì 4 giugno alle 11.40, ma annunciata soltanto quest’oggi, domenica 6 giugno 2021. La notizia è stata ufficializzata mediante una nota stampa priva di qualsiasi foto, nella quale è contenuto il messaggio dei genitori della piccola, “il 4 giugno siamo stati benedetti con l’arrivo di nostra figlia, Lil. È oltre la nostra immaginazione e rimaniamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo avvertito dal mondo, grazie per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno costante durante questo periodo molto speciale per la nostra famiglia”.

"Aurora Ramazzotti hai mai usato sex toys con il tuo ragazzo?"/ Lei ironizza e...

Per Harry e Meghan si tratta della secondogenita, dopo la nascita del primo figlio Archie, nato nel 2019. Lilibet Diana porterà i nomi di due grandi donne nella storia della Royal Family: quello della bisnonna Elisabetta, attuale Regina d’Inghilterra, e quello di sua nonna Diana Spencer, morta tragicamente molti anni fa e che non ha avuto la fortuna di conoscere. Intanto, l’addetto stampa di Meghan Markle ha fatto circolare il seguente comunicato: “Il Duca e la Duchessa del Sussex vi ringraziano per i vostri calorosi auguri e per le vostre preghiere e si godono questo momento di famiglia speciale”. Chiunque voglia fare dei regali, può sostenere le associazioni benefiche Girls Inc., Harvest Home, Camfed e Myna Mahila Foundation, impegnate nel settore dei diritti delle donne e delle bambine. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Adriano Celentano vs Lucia Annunziata/ "Scorretta con Santoro. Brutta pagina di tv"

LILIBET DIANA, È NATA LA FIGLIA DI HARRY E MEGHAN

È nata la secondogenita del principe Harry e della moglie Meghan Markle. La Duchessa del Sussex ha dato alla luce la piccola Lilibet Diana. Questo il nome che hanno scelto per la sorella di Archie. A dare l’annuncio è stata la coppia stessa, come riferito da diversi media Usa. Il parto è avvenuto in California, dove la coppia vive dopo aver lasciato il Regno Unito. All’inizio del 2020, infatti, Harry e Meghan hanno annunciato la volontà di lasciare i doveri reali e che si sarebbero trasferiti in Nord America. Ora vivono a Montecito, una zona elegante vicino a Santa Barbara. La piccola è nata al Santa Barbara Cottage Hospital e per lei è stato scelto un doppio tributo. Il primo alla regina Elisabetta, che in famiglia è soprannominata Lilibet, l’altro alla principessa Diana, madre di Harry. La neonata, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, è l’ottava nella linea di successione al trono. Non c’è alcuna fotografia ad accompagnare l’annuncio della nascita.

Terence Hill lascia Don Matteo/ Il figlio Jess: “Sente il bisogno di dedicarsi..."

LILIBET DIANA, SCOMMETTITORI LO AVEVANO PREVISTO…

La scelta del nome Lilibet Diana non sorprende del tutto. Dopo la morte del nonno di Harry, il principe Filippo, proprio Lilibet è balzato in testa alle preferenze degli scommettitori, che davano per scontato la scelta del nome Diana. Harry e Meghan hanno trovato un compromesso includendo entrambi e distaccandosi dalla prima scelta, quando optarono per un nome lontano da quelli di famiglia. Le quotazioni di Lilibet sono cresciute dopo il messaggio “In loving memory Lilibet” che ha accompagnato la bara del marito della sovrana nel suo ultimo viaggio. Lilibet è infatti il soprannome con cui Elisabetta veniva chiamata da bambina, invece da adulta solo il marito continuava a usare quel vezzeggiativo. Il principe Harry, legatissimo alla madre, ha optato però anche per Diana. Scegliere solo quello della madre come unico nome sarebbe stata una scelta molto coraggiosa, ma lo è comunque senza dubbio anche questa di affiancare il nomignolo della donna al nome della madre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA