Lilith Primavera a Ballando con le stelle 2022?/ Nel cast anche Eva Robin’s

Milly Carlucci sta lavorando alla prossima edizione di Ballando con le stelle, che tornerà su Rai 1 sabato 8 ottobre e andrà in onda fino a venerdì 23 dicembre, con una puntata in più rispetto all’anno scorso. Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha confermato che farà parte della giuria di Ballando 2022, insieme ai suoi compagni dello scorso anno, ovvero Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni: “Torno a Ballando con le stelle, è vero, ma solo per deliziarvi con una nuova sequela di look acqua e sapone”, ha scritto su Instagram. Intanto il cast di Ballando con le stelle 2022 è in via di definizione. Il primo nome ufficiale? Iva Zanicchi, rivelato dal settimana Oggi. Tra i concorrenti ufficiosi Marta Flavi, Gabriel Garko e Nancy Brilli. Ma sono stati fatti anche i nomi di Bianca Guaccero, ex conduttrice di Detto Fatto, ed Emanuel Caserio, attore de “Il paradiso delle signore”.

Secondo Giuseppe Candela su Dagospia, tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2022, ci sarà anche l’attrice e cantante Eva Robin’s, da tempo assente dalla televisione. Ma Eva Robin’s, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, non sarebbe la sola artista transgender a Ballando con le Stelle, almeno secondo il settimanale Oggi. Sembra infatti che Milly Carlucci abbia messo gli su Lilith Primavera, tra le protagoniste della serie Disney+ “Le Fate Ignoranti” di Ferzan Özpetek. Nella serie l’attrice interpreta Vera, una transgender che vive un difficile rapporto con la madre. Come il suo personaggio, anche Lilith Primavera ha affrontato un percorso simile: “Sono nata maschio e quindi c’erano aspettative di genere nei miei confronti”, ha raccontato a Vanity Fair in un’intervista rilasciata a ottobre 2020. Già nel 2013 Milly Carlucci aveva chiamato nel cast di Ballando la modella Lea T, nata Leandro, figlia del calciatore brasiliano Toninho Cerezo.

