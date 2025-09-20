Lilla, chi è la sorella di Maria Grazia Cucinotta e malattia che l'ha sconvolta: "Tumore al cervello ma per fortuna l'operazione è andata per il meglio"

Lilla, chi è la sorella di Maria Grazia Cucinotta e la malattia: “Tumore al cervello, mi ha gelato il cuore”

Nella puntata di questo sabato 20 settembre 2025 tra gli ospiti di Verissimo c’è anche Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice siciliana resa celebre in tutto il mondo per il film Il Postino che concederà una lunga intervista a Silvia Toffanin nella quale si sbilancerà anche sulla sua carriera, sulla sua vita sentimentale e privata e soprattutto di un dramma familiare che l’ha colpita nei mesi scorsi, la malattia della sorella Giovanna colpita da un tumore alla testa.

Lilla, la sorella di Maria Grazia Cucinotta da mesi lotta contro un tumore celebrale. Ad annunciarlo nei mesi scorsi era stata la stessa attrice con un post su Instagram in cui rivelava che la sorella era finita al PS per dei problemi cardiaci ma a causa degli eccessivi svenimenti i medici le proposero di fare una TAC e da lì l’amara scoperta. “Quella notizia che quando arriva ti gela il cuore anche se fuori ci sono 40 gradi” aveva ammesso Maria Grazia nel condividere con i suoi follower l’amara notizia.



Come sta la sorella di Maria Grazia Cucinotta: “Operazione riuscita”

Come sta Giovanna, la sorella di Maria Grazia Cucinotta colpita da un tumore alla testa? Il tumore cerebrale diagnosticato a Lilla richiedeva un intervento chirurgico urgente. Il 23 agosto 2023, presso il Policlinico di Messina, il team del professor Angileri ha eseguito con successo l’operazione per rimuovere completamente la massa tumorale. Nonostante la complessità dell’intervento, i medici hanno dimostrato grande professionalità e umanità, offrendo supporto non solo alla paziente e ai suoi familiari durante quei giorni difficili. Di recente l’attrice siciliana sulla malattia della sorella ha confessato: “Lì dentro, in un attimo, la vita cambia e le priorità cambiano. Non ti importa più di nulla, tutto ti sembra futile. L’unica cosa che ti importa è la vita di chi ami.”