Chi sono Lilla e Ornella, The Voice Generations/ La Berté: “siete state una bomba, un solo corpo e un’anima!”

Lilla e Ornella di The Voice Generations, chi sono?

Lilla e Ornella a The Voice Generations con “How Deep Is Your Love” dei Bee Gees fanno girare tutti i giudici! La prima puntata dello spin-off di The Voice dove a sfidarsi saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia e altro, ha visto protagoniste anche la cantante e insegnante di canto di Acireale Lilla Costarelli e la figlia Ornella Foti. Mamma e figlia per le Blind Auditions hanno deciso di puntare un brano dei Bee Gees che ha conquistato davvero tutti. A cominciare dalla giuria composta da Clementino, Loredana Berté, Arisa e Gigi D’Alessio fino al pubblico in studio e da casa. Lilla Costarelli non è nuova al mondo della musica e dello spettacolo, visto che è un’artista già nota a livello nazionale essendo stata, per tanti anni, una delle storiche vocalist del Festival di Sanremo.

La passione per il canto è stata poi trapassata alla figlia Ornella che ha deciso di mettersi in gioco proprio con la mamma sul palcoscenico di The Voice Generation. Una performance che non è passata inosservata conquistando sin da subito Loredana Berté.

Lilla e Ornella a The Voice Generations: vinceranno con il team Loredana?

Applausi a scena aperta dal pubblico e dai giudici di The Voice Generations dopo l’esibizione di Lilla e Ornella. Loredana Berté ha subito rotto il ghiaccio chiedendo: “belle, sono qua. Voi siete sempre così affiatate? Oppure ogni tanto mamma rompe?”. Ornella ha risposto: “Mamma rompe, però stiamo bene insieme quando cantiamo”. Non solo, la figlia racconta: “guarda, mi chiama ventimila volte al giorno. Mi chiede se ho mangiato, che ho fatto, dove sto andando…”. Arisa allora commenta: “ti amo”, mentre Clementino ironizza: “pure Gigi mi chiama 20 volte al giorno per sapere se ho mangiato”.

Complimenti anche da Gigi D’Alessio: “complimenti perché col tempo facevate ciò che volevate fare: anticipavate, poi andavate in ritardo. Eravate un solo corpo e un’anima”. Alla fine Loredana Berté incalza: “avete detto quello che volevate dire e ora andiamo alle arringhe. Siete state una bomba. Brave, insieme siete come gli ingredienti della cheesecake perfetta. Venite nella premiata pasticceria Bertè”. Alla mamma e figlia decidono proprio di entrare nella squadra della Bertè!











