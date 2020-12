Lilli Gruber attacca Maria Elena Boschi “Foto con Giulio Berruti senza mascherina”/ La replica piccata…

Maria Elena Boschi, su Twitter, critica l’atteggiamento di Lilli Gruber nei suoi confronti. La parlamentare di Italia Viva è stata ospite di Otto e Mezzo dove Lilli Gruber le ha chiesto spiegazioni su alcune foto pubblicate dal settimanale Chi in cui appare senza mascherina insieme al fidanzato Giulio Berruti. “Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie. Penso sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme”, ha spiegato la Boschi. Una precisazione a cui Lilli Gruber, tuttavia, ha risposto facendole notare come molta gente sia stata multata per tale atteggiamento. “Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni”, ha sottolineato la Gruber.

MARIA ELENA BOSCHI ATTACCA LILLI GRUBER SUI SOCIAL

Dopo aver partecipato a Otto e Mezzo e aver avuto un battibecco con Lilli Gruber, Maria Elena Boschi si è lasciata andare ad uno sfogo sui social. La capogruppo alla Camera di Italia Viva, con un tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha così puntato il dito contro la Gruber. “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori”, ha scritto la Boschi. Lilli Gruber risponderà al tweet della Boschi invitandola nuovamente a Otto e mezzo? Nel frattempo, sui social, molti utenti si sarebbero schierati dalla parte di Maria Elena Boschi, fidanzata da qualche mese con Giulio Berruti con cui cerca di vivere una storia lontana dalle luci dei riflettori.

#ottoemezzo Maria Elena Boschi risponde alle critiche per le foto con il suo fidanzato senza #mascherina: “Abbiamo abbassato la mascherina un minuto per farci un selfie. Penso sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme” @meb https://t.co/vCeUFUzqWs — La7 (@La7tv) December 8, 2020

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori 🤷‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020





