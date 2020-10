Lilli Gruber conduce da casa Otto e mezzo/ Video, “collaboratore positivo al Covid”

Lilli Gruber condurrà tutta la settimana Otto e mezzo da casa per il Covid. Un suo collaboratore infatti è stato trovato positivo al Coronavirus e così si è deciso di mettere in quarantena l’intera redazione. La donna ha svelato che ha effettuato già il tampone risultando negativa, ma che ne dovrà fare altri seguendo con attenzione il protocollo dello Stato italiano. Si tratta ovviamente di una delle tante novità di un mondo messo in ginocchio da un virus terribile che ha condizionato tutto e tutti. Lodevole è la scelta di Lilli Gruber di andare avanti con professionalità e la solita attenzione al prossimo oltre che alla gente che lavora con lei. Il pubblico avrà la sua informazione, mentre tutto lo staff potrà lavorare in piena sicurezza. Clicca qui per il video delle sue parole.

Lilli Gruber, Otto e mezzo da casa: le parole della donna

Lilli Gruber ha parlato in collegamento da casa, spiegando: “Per tutta la settimana condurrò Otto e mezzo da casa. Un mio collaboratore ha il Covid-19. Ieri ho fatto il tampone ed è risultato negativo, ma siccome qui a La7 rispettiamo i protocolli finché non avrò il secondo risultato andrò in onda da casa“. C’è dunque grande attenzione nei confronti di un settore che continua a tenere i denti stretti nonostante le grandi difficoltà. Se finora avevamo visto studi deserti senza pubblico e anche distanziamenti del caso questa è la prima volta nella quale un conduttore continua a portare avanti la sua trasmissione direttamente da casa, con la speranza che ovviamente sia anche l’ultimo.



