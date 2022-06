Lilli Gruber: “Ho Omicron 5 da due settimane”/ “Avevo 38.5 di febbre, ho perso peso”

Lilli Gruber sta lottando contro il Covid e a rivelare maggiori dettagli sulle sue condizioni di salute è stata lei stessa nel corso della trasmissione di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora”, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La giornalista ha raccontato: “Ho preso la variante Omicron 4 o 5, quella super aggressiva, dopo aver vissuto come una monaca per due anni e mezzo. Una sera di due settimane e mezzo fa eravamo a cena con una quindicina di amici: c’era un’americana, che conosco, e che proveniva da Davos. Siamo stati contagiati praticamente tutti da lei, ad eccezione di chi aveva avuto il virus pochi mesi prima”.

Il contagio, ha rivelato Lilli Gruber, è avvenuto per via di una leggerezza commessa al termine della serata: “Alla fine della cena ci siamo, purtroppo, abbracciati. Io sono sempre stata iper attenta, sono arrabbiata con me stessa e con la leggerezza di tutti gli altri, perché il Covid non è affatto sparito“. Subito sono cominciati i sintomi: “Febbre a 38 e mezzo, tosse, mal di gola, mal di testa, anche la perdita del gusto che per fortuna ho riacquistato. È stata una brutta esperienza, sento ancora molta stanchezza e molta fiacca. Ero arrivata a 44 chili, ora mi sono rimessa ‘all’ingrasso'”.

LILLI GRUBER: “FLORIS MI HA SOSTITUITO BENISSIMO”

È stato Giovanni Floris a rimpiazzare Lilli Gruber alla conduzione di “Otto e Mezzo” su La 7 e lei, a Rai Radio1, l’ha voluto ringraziare: “È stato gentile, preparato e solidale come sempre, oltre che bravissimo. Devo dire che i primi giorni di Covid non sono riuscita a guardare nulla, ero a letto ammalata, poi l’ho visto e ho apprezzato il suo garbo e la sua professionalità”.

Al suo ritorno in conduzione, seppur da casa, Lilli Gruber ha ricevuto molte critiche dalla politica, ma lei pare non curarsene troppo: “Si vede che la campagna elettorale è in pieno svolgimento… Noi facciamo i giornalisti, gli ospiti esprimono le loro opinioni, per il resto noi critichiamo e non manganelliamo nessuno”. Quanto al virus, la giornalista eseguirà il prossimo tampone molecolare a breve (sabato): “Appena sarò negativa tornerò in studio”, ha concluso.

