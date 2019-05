Lilli Gruber non conduce Otto e mezzo: è dai Bildeberg/ Giovanni Floris al suo posto

Lilli Gruber ospite della riunione dei Bildeberg, Giovanni Floris a Otto e mezzo: sorpresa per tutti i seguaci del programma in onda su La 7. La novità non era stata annunciata ed è lo stesso Floris, al timone di Di Martedì, a spiegare la sua presenza in studio: «Buonasera e benvenuti a Otto e mezzo. Non ho sbagliato sedia, siamo d’accordo con Lilli Gruber che è all’estero per un impegno e la rivedrete sabato». Insomma, Floris condurrà Otto e mezzo anche la puntata in onda domani 31 maggio 2019. Non sono mancate le reazioni sui social: «Perché non dicono che la Gruber è alla reunion annuale di Bilberberg insieme all’amico Renzi?», «Floris sostituisce la Gruber invitata al Bilderberg», «Floris sostituisce a #Ottoemezzo Lilly Gruber perché impegnata all’estero. Si vergognano a dire quello che tanti sanno sulla partecipazione di Gruber e Feltri al Bilderberg».

LILLI GRUBER DA BILDEBERG, ECCO PERCHE’

Da oggi, giovedì 30 maggio, a domenica 2 giugno è in programma la 67esima riunione del gruppo Bildeberg, in programma a Montreaux (Svizzera): invitate 130 persone appartenenti al mondo della politica ma non solo. Diversi gli esponenti italiani: l’ex premier Matteo Renzi, il vicedirettore del Fatto Quotidiano Stefano Altri e, appunto, Lilli Gruber. Come sottolineano i colleghi di Tpi, sono stati annunciati gli 11 temi che saranno tratti nel corso di questi quattro giorni: “Un ordine strategico stabile”, “Cosa adesso per l’Europa?”, “Cambiamenti climatici e sostenibilità”, “Cina”, “Russia”, “Il futuro del capitalismo”, “Brexit”, “L’etica dell’intelligenza artificiale”, “I social media come arma”, “L’importanza dello spazio”, “Le minacce cyber”. Ricordiamo che l’ultima edizione della riunione del gruppo si è tenuta a Torino.

