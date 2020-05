Lilli Gruber: “Non è che Berlusconi aveva ragione?”/ “Lui voleva riformare giustizia”

Pubblicità

Lilli Gruber, conduttrice di “Otto e Mezzo” su La7, ha incredibilmente spezzato una lancia a favore di Silvio Berlusconi. Prima di arrivare alla descrizione dell’accaduto, occorre però fare un passo indietro e ricondurre la sua affermazione al caso mediatico che ha invaso i quotidiani e i telegiornali in questi giorni: Matteo Salvini e la magistratura. Sì, perché il leader della Lega, che sarà processato per la questione connessa alla nave Gregoretti (impedì per 72 ore agli immigrati presenti a bordo di mettere piede sul suolo italiano), nei giorni scorsi si è ritrovato suo malgrado oggetto di alcune chat fra i “togati” e, anche se l’ex ministro della Giustizia e attuale vicesegretario del Partito Democratico, Andrea Orlando, ha minimizzato sulla vicenda (“Non risultano coinvolti i magistrati che dovranno giudicarlo”), Salvini si è detto tutt’altro che tranquillo in ottica processuale, considerata l’antipatia nei suoi confronti da parte della Giustizia. Effettivamente, le intercettazioni emerse nelle ultime ore fra Luca Palamara, ex presidente dell’Anm, e altri magistrati sono davvero da brividi, tanto che lo stesso Palamara, in una di esse, facendo espressamente il nome di Matteo Salvini dice: “Anche se ha ragione dobbiamo dargli torto”. Ecco, dunque, spiegata la dichiarazione di Lilli Gruber in diretta televisiva: “Ma non è che alla fine scopriremo che Silvio Berlusconi aveva ragione?”. L’esponente di Forza Italia, infatti, è sempre stato un fervido sostenitore della necessità di riformare la Giustizia e i fatti, ora, sembrano confermare quanto da lui ravvisato in passato…



