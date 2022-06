Lilli Pugliese dopo Uomini e donne/ Possibile flirt con Andrea Della Cioppa?

Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa: i fan sognano dopo Uomini e donne

Lilli Pugliese non ha del tutto archiviato la sua esperienza a Uomini e donne. Dopo essere stata la non scelta di Luca Salatino, che invece le ha preferito Soraia Ceruti, l’ex corteggiatrice è tornata a parlare della sua avventura nel dating show di Canale5. In una diretta Instagram con Lorenzo Pugnaloni, fondatore della pagina uominiedonneclassicoeover dedicata al programma di Maria De Filippi, la Pugliese ha ricordato con il sorriso i suoi passi di puntata in puntata. “É stata una bellissima esperienza, che mi ha portato ad aprirmi di più“, la sua dichiarazione, come riporta anche Today.

Nel corso della diretta sono intervenuti altri due grandi protagonisti di questa edizione: non solo Lilli, ma anche Andrea Nicole Conte e Andrea Della Cioppa. Proprio con quest’ultimo la Pugliese si è più volte punzecchiata in puntata, ma per gli appassionati telespettatori non sarebbe del tutto tramontata l’ipotesi di un colpo di fulmine. Durante la diretta, come rivelato anche da MondoTv 24, moltissimi fan hanno visto in Lilli e Della Cioppa il giusto potenziale per una futura storia d’amore. Entrambi sono state le non scelte di questa edizione – Veronica Rimondi ha preferito Matteo Farnea a lui – e magari tra i due potrebbe davvero scattare la scintilla.

Lilli Pugliese dopo la decisione di Luca Salatino: “Ho passato giorni difficili“

Intanto Lilli Pugliese sta cercando di riprendere in mano la sua vita, dopo la cocente delusione. Non è stato facile metabolizzare la decisione di Luca Salatino e nei giorni successivi ci ha sofferto parecchio, come rivelato in una recente intervista al magazine di Uomini e donne: “Ho passato dei giorni particolarmente difficili perché mi sono chiusa in me stessa. Purtroppo, quando sto male, tendo a farlo“. Alla base della non scelta di Luca, a suo dire, vi è la mancanza di compatibilità: “Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perché in molti casi i simili si capiscono meglio, e credo che sia per questo che tra me e Luca è andata così“.

Tuttavia per Lilli Pugliese potrebbero nuovamente spalancarsi le porte di Uomini e donne. Da corteggiatrice, infatti, potrebbe diventare tronista nella prossima edizione del programma e, al suo fianco, anche l’altra non scelta di questa stagione: Andrea Della Cioppa. Al momento i rumors circolano ed entrambi potrebbero ottenere la loro rivincita in amore sedendo sull’ambito trono classico a partire dal prossimo autunno.











