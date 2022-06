Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, flirt dopo Uomini e Donne/ Sorrisi e battute…

Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa fanno sognare i fan di Uomini e Donne

Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa sono stati i protagonisti della stagione di Uomini e Donne che si è conclusa da poche settimane. Lilli ha corteggiato per mesi Luca Salatino che, però, ha concluso il proprio percorso scegliendo Soraia Ceruti. Andrea Della Cioppa, invece, ha corteggiato Veronica Rimondi che gli ha preferito Matteo Farnea. Sia Lilli che Andrea hanno colpito pubblico e redazione non solo per l’aspetto fisico, ma anche per l’atteggiamento con cui si sono rapportati a Veronica e Matteo dopo aver saputo di non essere la scelta.

Entrambi single, negli scorsi giorni, i due hanno alimentato le fantasie dei fan del dating show di canale 5. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, nel corso di un’intervista rilasciata a Montotv24, tra Lilli e Andrea c’è stato uno scambio di sorrisi e battute che hanno evidenziato la loro complicità. Sarà solo amicizia?

Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa sono i nomi più caldi per il trono di Uomini e Donne nella prossima stagione. La redazione ha mostrato di apprezzare entrambi anche se, nelle scorse ore, rispondendo alle domande dei fan, l’ex corteggiatrice di Luca Salatino, ha per il momento escluso la propria presenza sul trono. “Mi avete fatto questa domanda venti mila, si ragazzi andrei però penso che mi avete conosciuto un po’ e avete visto che non sono molto adatta per il trono!”, ha fatto sapere Lilli.

I fan, tuttavia, non perdono le speranze di vedere sia Lilli che Andrea sul trono. Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne, dunque, punteranno tutto su di loro?

