LILLI PUGLIESE NON É LA SCELTA DI LUCA SALATINO A UOMINI E DONNE/ Lei crolla, Maria…

Lilli Pugliese non è la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne

Luca Salatino tira fuori tutte le sue emozioni spiegando a Lilli di aver scelto Soraia. “Abbiamo iniziato insieme e mi sei piaciuta subito. Con il tuo passato difficile mi hai fatto capire che non sei una ragazza, sei una donna. Con te ho fatto forse l’esterna più bella con una cena e il nostro primo bacio. Da lì è cambiato qualcosa e ho cominciato, forse probabilmente anche per colpa mia, a vedere delle paure e dei muri che stavano sovrastando tutto. Quando non ti ho vista in studio è stato un duro colpo perché non ci stavamo più trovando. Era come se le nostre paure stavano prendendo il sopravvento”, ha detto Luca. “Poi è successo che, insieme, abbiamo superato queste paure e ho conosciuto la parte più bella di te”, dice ancora il tronista che, però, annuncia di non aver scelto lei. “Ho dovuto seguire il cuore“, dice Luca.

Soraia Ceruti, colpo di fulmine con Luca Salatino a Uomini e Donne/ Poi il lieto fine

Lilli, ascoltando le parole di Luca, crolla in un pianto disperato. “Hai affrontato cose molto più grandi e importanti. Significa che sei forte e questo non è niente. Quando lui dice che sei una ragazza speciale è vero e meriti un ragazzo che ti ami totalmente“, dice Maria De Filippi consolandola. Luca e Lilli, poi, si abbracciano prima di separarsi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Lilli Pugliese, baci e scontri con Luca Salatino a Uomini e Donne/ Poi la scelta...

Uomini e donne, Lilli Pugliese a cuore aperto su Luca Salatini: gli up & down del trono classico, i sentimenti prima della scelta

Ci siamo, la messa in onda della scelta di Luca Salatino a Uomini e donne ha avuto inizio il 30 maggio 2022 e, in vista dell’ultima puntata del dating-show prevista per il 1° giugno 2022, si attende il nome della prescelta del tronista uscente tra le pretendenti Soraia Cerino e Lilli Pugliese. Mentre le anticipazioni tv dell’attesa scelta di Uomini e donne prevedono che la prescelta di Luca Salatino sia la corteggiatrice originaria di Como e dalle origini egiziane, Soraia Cerino, in un intervento pre-scelta concesso a Witty tv Lilli Pugliese rilascia delle dichiarazioni sentite, una volta incalzata sul tronista e i sentimenti che nutre nei riguardi di lui, unitamente alla sensazione che le fa credere che lui sia a tutti gli effetti il suo ragazzo. Questo, prima di dirsi innamorata di lui, nella prima parte della puntata epilogo de trono classico del giovane capitolino.

SCELTA LUCA SALATINO A UOMINI E DONNE: SORAIA O LILLI?/ Petali rossi e lacrime...

Intervistata da Wittytv su Luca, nel dettaglio la corteggiatrice originaria di Roma, Lilli Pugliese, fa sapere: “Luca è un ragazzo sensibile e al tempo stesso ha un carattere forte, a me piace proprio per questo. Sia nel negativo che nel positivo io l’ho conosciuto e ormai so com’è fatto. Nei momenti di lite, ho sentito paura di perderlo, poi siamo riusciti a riprenderci, da lì ho capito meglio lui e me”. Insomma i momenti “bui” vissuti nella loro frequentazione avviata a Uomini e donne non sono riusciti a scalfire il sentimento della corteggiatrice verso il tronista: “Senza telecamere stavamo bene, a pelle ho sentito come se lui fosse il mio ragazzo”.

Lilli svela il momento in cui avrebbe voluto dire addio al tronista Luca

Tuttavia, la corteggiatrice non nasconde che c’è stato un momento difficile, dove -nel corso del trono classico di Luca Salatino- lei ha pensato di lasciare anzitempo lo studio di Uomini e donne, anche se -col senno di poi- oggi, rifarebbe da capo l’intero percorso della ricerca dell’amore intrapresa in tv: “Non sono pentita, sono stata me stessa, non ho rimpianti, porto a casa con me ques’esperienza come crescita personale oltre ai momenti belli con Luca, che porterò nel cuore”.

Nel frattempo, è in corso un’accesa polemica web a margine delle anticipazioni tv sul nome della scelta di Luca Salatino a Uomini e donne.













© RIPRODUZIONE RISERVATA