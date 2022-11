Lilli Pugliese ritrova l’amore dopo Uomini e donne/ “Con te mi sento al sicuro”

Uomini e donne, Lilli Pugliese ritrova l’amore con Simone Florian

Lilli Pugliese è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Uomini e donne. L’ex corteggiatrice ha tuttavia visto chiudersi la sua avventura nel dating show con una delusione: è stata infatti la non-scelta di Luca Salatino, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022, che al suo posto ha preferito Soraia Ceruti. Dopo le lacrime versate e la consolazione di Maria De Filippi, ora Lilli ha però ritrovato il sorriso a distanza di pochi mesi dalla fine del suo percorso.

E a farle battere il cuore è proprio un ex corteggiatore di Uomini e donne: Simone Florian, che vi partecipò nel 2020. La coppia è uscita allo scoperto sui social nelle ultime settimane, tra dediche e romantici scatti social, mandando in visibilio i fan. “Ora posso dire cos’è l’amore. L’amore sei tu quando mi guardi e sorridi, quando con un solo sguardo riusciamo a capirci e a trovare un’intesa in tutto, é quando insieme ridiamo senza motivo e siamo felici con poco” recita l’ultima dedica condivisa dall’ex corteggiatrice su Instagram.

Lilli Pugliese e la dedica social a Simone Florian: “Con te mi sento al sicuro“

Lilli Pugliese è felice ed innamorata, come dimostrano i romantici scatti assieme a Simone Florian. La dedica prosegue così: “Con te mi sento al sicuro come non lo sono mai stata. TI AMO e amo ciò che sono quando sono con te… Voglio renderti felice e voglio essere felice con te, e sicuramente ci saranno momenti di discussione come in ogni rapporto ma io so che insieme renderemo ogni discussione costruttiva per migliorare sempre di più il nostro rapporto”.

La coppia ha battezzato il loro amore con una romantica fuga a Firenze: “Questo nostro primo viaggio a Firenze mi ha fatto capire tante cose e una è che ovunque siamo e qualsiasi cosa facciamo insieme é bello il doppio”. Florian, in risposta al dolcissimo post, ha scritto: “Amo guardarti, amo ascoltarti e affrontare le tue fragilità, amo farti sentire al sicuro.. amo farti sorridere…ti basta così poco per essere felice che a volte nemmeno te ne accorgi, amarti è così semplice e così bello, sono anzi siamo così fortunati, ti amo”.

