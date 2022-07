Lilli Pugliese, rivelazione inedita su Luca Salatino/ “Dopo Uomini e Donne, non…”

Lilli Pugliese, confessione su Luca Salatino dopo Uomini e Donne

Lilli Pugliese è stata una protagonista indiscussa della scorsa stagione di Uomini e Donne. Discreta e riservata, ha conquistato l’affetto del pubblico corteggiando Luca Salatino che, il giorno della scelta, le ha preferito Soraia Ceruti con cui è felicemente fidanzato. Lilli, nonostante l’esperienza come corteggiatrice di Uomini e Donne sia terminata, continua ad essere molto seguita su Instagram. Molti fan sperano, infatti, di vederla sul trono di Uomini e donne a settembre. Lilli che ha già dichiarato di non sentirsi adatta al ruolo, qualora dovesse arrivare la fatidica proposta della redazione, avrà il cuore libero per affrontare il trono?

C’è, infatti, chi si chiede se, dopo aver corteggiato per mesi Luca Salatino, sia riuscita a dimenticarla o se pensi ancora a lui. A rispondere a tale domande è stata proprio la Pugliese.

Lilli Pugliese a cuore aperto su Luca Salatino e Matteo Ranieri

A chi le ha chiesto se pensi ancora a Luca Salatino nonostante sia passato ormai del tempo, Lilli Pugliese, su Instagram, ha risposto: “No ormai è passato un sacco di tempo, ad un certo punto si va avanti”. Tra le domande ricevute da Lilli c’è stata anche una sulla recente fine della storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Un annuncio che ha lasciato l’amaro in bocca alla stessa Lilli.

“Mi è dispiaciuto perché non me lo aspettavo, erano molto carini insieme mi piacevano, forse… Non conosco i motivi, è andata così”, ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

