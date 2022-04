Lillo e Greg, chi sono?/ Nomi veri e mogli Tiziana Etruschi e Nicoletta Fattibene

Lillo e Greg si sono divisi?

Lillo e Greg sono i protagonisti della nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show del preserale di Rai 1 condotto da Amadeus. I due comici cercheranno questa sera di individuare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Lillo e Greg tornano finalmente a farsi rivedere insieme dopo le preoccupazioni dei fan. C’è infatti chi ha creduto che i due si fossero divisi, rumor nati dalla partecipazione di Lillo alla prima edizione di Lol – Chi ride è fuori da solo.

Sono seguite poi molte ospitate di quest’ultimo in cui Greg non è però apparso. Va tuttavia detto che il duo è invece ancora intatto e che i rapporti non sono stati intaccati da queste esperienze televisive che Lillo ha fatto senza Greg, cosa testimoniata anche dalla presenza dei due insieme a I Soliti Ignoti.

Lillo e Greg: chi sono le mogli Tiziana e Nicoletta

Spostiamo ora l’attenzione sulla vita privata dei due comici. Lillo e Greg hanno una compagna o sono single? Partiamo da Lillo, il cui vero nome è Pasquale Petrolo. L’attore e comico è legato da molti anni a Tiziana Etruschi, sua moglie. I due non hanno figli, ma sono una coppia unitissima, che non conosce crisi. Si supportano anzi a vicenda anche sul lavoro, nonostante lei non sia un volto appartenente al mondo dello spettacolo. Passando a Greg, il cui vero nome è Claudio Gregori, l’attore e comico è sposato con Nicoletta Fattibene, nozze celebrate nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo a Roma. Anche i due non hanno figli ma sono unitissimi e molto innamorati.

