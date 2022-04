Lillo e Greg, Domenica In/ Mara Venier gioca con Lillo: “Ti trovo molto sexy”

Lillo e Greg a Domenica In per presentare il loro nuovo film, Gli Idoli delle Donne, dal 14 aprile in tutte le sale cinematografiche. “Finalmente torniamo al cinema”, dicono in coro i due ospiti di Mara Venier, che riassaporano aria di normalità dopo le limitazioni causate dalla pandemia. “Secondo me è un film molto divertente, io me lo andrò a vedere perché ho voglia di svagarmi e ne abbiamo tutti bisogno”, dice la conduttrice. Lillo e Greg fanno subito ironia a proposito dei tanti impegni che stanno portando avanti: “Per noi è meglio fare tante cose male che una bene”.

Domenica In, puntata 10 aprile/ Anticipazioni e ospiti: Jovanotti, Don Mazzi e…

Lillo e Greg a Domenica In, siparietto con Mara Venier durante il trailer de Gli Idoli delle Donne

La breve intervista, intervallata da spezzoni del trailer del nuovo film di Lillo e Greg, vede Mara Venier scherzare coi suoi ospiti. E quando si parla di sensualità e seduzione, la conduttrice dice di trovare molto attraente Lillo: “Io ti trovo molto sexy”. Il comico se la ride e non nasconde un leggere imbarazzo. Poi si fa serio e risponde ai complimenti di ‘Zia Mara’: “Il tuo è un meraviglioso viso, che viene esaltato dal tuo vestito giallo”. Greg assiste al siparietto divertito e soddisfatto, d’altronde come ammesso da Lillo “è lui il mio guru”.

LEGGI ANCHE:

Nicoletta Fattibene, la moglie di Greg (Claudio Gregori)/ Un matrimonio all'insegna della stravaganzaNicoletta Fattibene, moglie Greg/ Le stravaganti nozze con Lillo vestito da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA