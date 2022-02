Lillo torna a “LOL 2 Chi ride è fuori”/ Il ruolo del comico nella seconda stagione

“LOL – Chi ride è fuori“, lo show in cui un gruppo di comici si riuniscono cercando di non ridere alle battute degli altri, ha rappresentato una delle sorprese della scorsa stagione Tv ed è per questo che è stato più che normale pensare a una nuova edizione con un cast almeno parzialmente rinnovato. A condurre ci sarà ancora una volta Fedez, affiancato da Frank Matano e non più da Mara Maionchi. Insieme a loro ci sarà invece Lillo, ma questa volta in una veste inedita rispetto al passato: lui infatti sarà una sorta di special guest, che potrà essere sfruttato dai conduttori per far ridere i partecipanti. Un modo, insomma, per rendere ancora più divertente e meno scontato il tutto.

A sifarsi questa volta saranno Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni e Maria Di Biase. Solo l’ultimo, ovvero chi riuscirà a restare serio fino alla fine si aggiudicherà la vittoria, come accaduto tempo fa a Ciro Priello.

Il ruolo di Lillo in “LOL – Chi ride è fuori 2”: cosa dobbiamo aspettarci

Anche per chi segue il pubblico da casa non ridere sarà quasi impossibile, ma a maggior ragione lo sarà per i protagonisti di “LOL – Chi ride è fuori“, costretti a questa convivenza così particolare. Non è un caso che gli autori del format abbiano deciso di puntare proprio su Lillo in veste di disturbatore: lui è stato infatti uno dei più amati dai telespettatori nella prima edizione.

Lillo sarà così una sorta di “arma in più” a disposizione dei conduttori, certi di come sia quasi impossibile restare inermi di fronte alle sue battute. Basti pensare ad esempio alla sua celebre frase “So’ Lillo” e al personaggio di Posaman che lui stesso ha ideato, oltre agli sketch di cui è stato protagonista che si sono poi trasformati in meme per il popolo dei social.

