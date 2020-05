Lilly Meraviglia, chi è?/ Livia Caramella porta la “testa” a Ciao Darwin 8

Pubblicità

Chi è Lilly Meraviglia? Stasera, 9 maggio 2020, la vedremo tra i protagonisti della replica della puntata Web vs Tv di Ciao Darwin 8 in onda su Canale 5. La ragazza si è messa in evidenza sia per il suo look stravagante che per la presenza costante al suo fianco della testa di un manichino, protagonista di diversi video pubblicati su Youtube. Inoltre a fissarla al centro dell’attenzione ci ha pensato anche Luca Laurenti, che ha confessato, scherzando, a Paolo Bonolis di essersi innamorato di lei in una delle gag comparse prima della pubblicità. Impossibile non accorgersi subito che la youtuber e influencer ha uno stile tutto suo, sarà divertente vederla anche esplodere con tutta la sua carica di simpatia che rallegrerà il pubblico durante un periodo in cui siamo costretti a casa per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Lilly Meraviglia chi è? La sua carriera sul web

Gli amanti di Youtube e Instagram conosceranno bene Lilly Meraviglia. Livia Caramella è una ragazza romana classe 1997 diventata famosa grazie a Youtube dove ha un canale con 900mila iscritti e ben 280 milioni di visualizzazioni. Si è fatta riconoscere per i suoi colori sempre di colori nuovi e stravaganti, per l’accento romano e la simpatia innata oltre che uno stile inconfondibile. Dopo aver frequentato il liceo linguistico ha iniziato l’università di Graphic Desing dimostrando grande attitudine al disegno. Per questo ha deciso di buttarsi sul mondo del tatuaggio, raccontando anche di essersi fatta il suo primo tattoo da sola. Nel 2017 ha inoltre pubblicato il suo primo libro “Un libro meraviglioso. Sirene, teste fluttuanti e altre cose molto strane disegnate da me”. Edito dalla Rizzoli questo ci mostra ben 100 illustrazioni disegnate da lei e commentate in maniera molto simpatica e originale.

