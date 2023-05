Lily Rose Depp fa coming out: chi è la fidanzata 070 Shake/ Le foto romantiche con la nota rapper

Lily Rose Depp è fidanzata con 070 Shake, nome d’arte di Danielle Balbuena

Lily Rose Depp, la 23enne figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, ha ufficializzato il suo nuovo amore, la rapper 070 Shake, vero nome Danielle Balbuena. L’attrice ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto che la ritrae accanto alla nuova fidanzata insieme alla frase «4 mesi con la mia crush». In precedenza Lily Rose Depp era stata fidanzata con Timothèe Chalamet, storia finita nel 2020 dopo due anni, e Austin Butler, oltre ad altri flirt. Ora invece arriva la storia d’amore con 070 Shake con la figlia d’arte che fa anche coming out.

Ricordiamo che nel 2015 Lily Rose Depp aderì al progetto Self- Evident- Truths per supportare la comunità LGBT contro le etichette sessuali. La figlia di Johnny Depp dichiarò di non essere etero al 100% definendo la sua sessualità fluida.

Chi è 070 Shake, fidanzata di Lily Rose Depp

Lily-Rose Depp è attesa nei prossimi giorni a Cannes dove presenterà in anteprima mondiale la serie HBO The Idol di Sam Levinson. Nella serie Lily-Rose veste i panni di una giovane pop star che vive una relazione complicata con un leader di una setta interpretato da The Weeknd. La serie debutterà il 4 giugno 2023 su HBO. In Italia sarà trasmessa su Sky Atlantic dal giorno seguente.

070 Shake, pseudonimo di Danielle Balbuena è una rapper e cantautrice statunitense. La sua carriera musicale ha inizio nel 2015 quando registra Proud e Swervin, le sue prime due canzoni. Da quel momento è una carriera in continua ascesa per la giovane cantante che il 3 giugno 2022 pubblica il suo secondo album You Can’t Kill Me.

