Limite contanti 2022/ UNIMPRESA smentisce che una soglia alta, equivale a evadere

Nelle ultime ore, si discute sul nuovo limite dei contanti del 2022. La proposta della Lega giunge in Parlamento, da ora in poi si potrà pagare fino a 10 mila euro in cash. Ancora una volta su questo fronte, è avvenuta un’altra modifica, che però non ha perso tempo a tirare fuori dibattiti molto accesi.

Secondo alcuni opinionisti, e gran parte dei politici (in opposizione alla Lega Nord), Matteo Salvini portando la soglia massima dei contanti a 10 mila euro, inciterebbe ad una maggiore evasione fiscale. A smentire questa dichiarazione è UNIMPRESA (Unione Nazionale di Imprese).

Limite contanti 2022 a 10 mila euro: cosa comporta?

Il nuovo limite dei contanti del 2022, al contrario di quel che si pensi, non solo non comporta ad una evasione fiscale maggiore, ma dai dati messi a nudo dall’Unione Nazionale di Imprese, si nota che è l’esatto opposto: gli anni in cui la soglia era più ridotta, vi era un numero maggiore di evasioni fiscali.

Ad esempio, soltanto nell’anno 2010, dove il limite contante era più alto rispetto agli ultimi tempi, ovvero fissato a 5 mila euro, si è registrata una evasione fiscale minore se confrontata la periodo con una soglia di pagamento in cash più bassa.

Da quando è stato introdotto il limite contante pari a 1.000€, UNIMPRESA ha dimostrato nei dati pubblicati nel suo report, che proprio in quei due anni, dal 2012 al 2014, l’evasione fiscale ha toccato il picco massimo pari a 109 miliardi di euro.

Stando a quanto detto dal presidente onorario di Unimpresa, ovvero Paolo Longobardi, il limite contanti 2022 aiuterà le aziende e i cittadini:

“Alzare a 5.000 euro l’utilizzo del denaro contante restituirebbe un senso di libertà alle imprese e ai cittadini. Sono anche sicuro che una decisione di questo tipo, ci auguriamo arrivi il prima possibile, favorirebbe soprattutto il commercio e quindi i consumi, con effetti positivi per la crescita economica e quindi per il prodotto interno lordo“.











