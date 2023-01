Limite contanti 2023/ A quanto è stato aumentato? Attenzione alle multe

La Legge di Bilancio ha deciso, il limite dei contanti nel 2023 è aumentata a 5 mila euro. Prima che venisse approvata, il massimo da poter pagare in cash ammontava a due mila euro. Dopo diverse opinioni e discussioni in merito, il Governo ha voluto proseguire sulla linea di innalzare il vecchio limite.

Il limite del pagamento in contanti 2023 è di conseguenza aumentato per tutti, sia nel caso in cui si acquistasse qualcosa presso un’azienda, che nel caso di un acquisto di un servizio da un professionista. Ma non di meno, il tetto massimo resta anche per eventuali donazioni (a tal proposito informatevi su come fare un bonifico al figlio senza rischiare con il Fisco) ad amici e parenti.

Limite contanti 2023: come evitare movimenti sospetti

Il limite dei contanti nel 2023 non può essere oltrepassato. Qualora il pagamento superasse la soglia prevista dalla Legge di Bilancio del nuovo anno, il Fisco potrebbe chiedere la giustificazione della transazione, pretendendo di conseguenza, che venga motivata in modo logico e congruente.

In base alla risposta fornita dal soggetto, la banca può stabilire di segnalare oppure no, l’operazione finanziaria sospetta all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia). Una situazione quindi, a cui prestare molta attenzione (anche se non si nasconde niente) per evitare rogne e potenziali sanzioni.

Stabilito il tetto massimo del limite contanti 2023 per poter pagare in cash, non esiste di contro, nessun limite di prelievo. Anche in questo caso però, se venissero ritirati più di 10 mila euro, l’istituto bancario potrebbe richiedere di giustificare anche quest’ultimo movimento bancario.

In caso di violazione, ecco quali sarebbero le multe previste:

Da 1.000 € per le violazioni del limite ai pagamenti in cash (contanti);

€ per le violazioni del limite ai pagamenti in cash (contanti); Da 5.000 € per le violazioni di cifre superiori a 250.000 euro,

€ per le violazioni di cifre superiori a 250.000 euro, Da 1.000 € a 1.500 € per il datore di lavoro che non rispetta la tracciabilità degli stipendi;

€ a € per il datore di lavoro che non rispetta la tracciabilità degli stipendi; Da 3.000€ a 15.000€ per i soggetti che non comunicano la transazione.

