Limite regime forfettario 2023/ L’UE approva: innalzato l’importo annuo

Il limite del regime forfettario 2023 regolato dalla legge 2023/664 del 21 marzo 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2023, è stato confermato a 85.000 euro annui. Le modifiche sono state apportate con l’introduzione alla Legge n°197/2022.

Il regime agevolato presenta diversi vantaggi, quest’ultimo è quello relativo all’innalzamento della soglia annua per non superare il limite che poi consentirebbe ai liberi professionisti, di passare all’ordinario.

Limite del regime forfettario 2023: i requisiti d’accesso

Il limite del regime forfettario nel 2023, possiamo affermare con certezza che è stato ufficializzato e innalzato a 85 mila euro annui. Questo significa che i compensi annui non potranno superare quest’ultima cifra, validi se raggruppati tutti in un unico anno.

A regolarizzare il nuovo limite è la direttiva dell’Unione Europea 2020/285, che prevede gli 85 mila euro tra ricavi e compensi da considerare – come ribadito – in un solo anno. Leggendo il documento, possiamo appurare che gli effetti andrebbero applicati a partire dal 1° gennaio del 2025.

La novità però, è che tali affetti – post approvazione UE – saranno anticipati ad oggi, o meglio, dal 1° gennaio 2023. Alla luce dei fatti, ecco che possiamo riassumere ufficialmente tutti i requisiti per chi vuol aderire al regime forfettario 2023:

Chi consegue ricavi / compensi , che rappugrati in un solo anno, non oltre gli 85 mila euro ;

/ , che rappugrati in un solo anno, ; Chi ha sostenuto spese per un totale inferiore a 20 mila euro lordi, per lavoro dipendente, accessorio o compensi a collaboratori (anche a progetto).

Chi supera gli 85 mila euro di ricavi e compensi, fino ad un massimo di 100 mila euro, non esce immediatamente dal regime agevolato, bensì, l’effetto avrà validazione a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui si trova.

Superati i 100 mila euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata. Ribadiamo un’altra caratteristica importante, ovvero l’esenzione IVA. Il regime forfettario – limite a parte – resta invariato per come lo conosciamo, dunque fiscalmente non cambia nulla.

Il nuovo limite del regime forfettario 2023 potrebbe agevolare molti contribuenti.











