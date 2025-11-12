Per stare davanti ai ragazzi, anche quelli capaci di violenza, occorrono maestri di ascolto e umanità. Per comprendere fino in fondo il loro dolore

Come guardare, come stare davanti ai ragazzi di oggi? Sempre più persone – sicuramente tutti – continuamente pongono e si pongono questa domanda. Allarmati e disorientati difronte a tante incomprensibili, inspiegabili e violente manifestazioni di molti ragazzi del nostro tempo. E’ una domanda che quotidianamente assale il mio cuore avendo a che fare soprattutto con ragazzi difficili, feriti, pieni di dolore e, nello stesso tempo, armati di grande aggressività, di forte risentimento e vasta opposizione.

Viene da soffermarci sugli atti che compiono, sulle conseguenze, talvolta sulle possibili ragioni… Ma l’umano, l’umanità che sono, il vero e profondo dolore che portano? Sembrerà strano, per taluni inaccettabile, ma penso che il primo sguardo – me lo ripeto ogni mattina giungendo nelle nostre comunità – il primo approccio che mi sembra interessante per affrontare questa realtà è quello della passione, della compassione per l’umano. Per l’umano di tutti gli uomini ma, in ispecie, per quello di questi poveri ragazzi. Per la loro vita, per la vita delle loro vite, per l’intimo più intimo e segreto delle loro esistenze.

Chiaramente il male delle loro azioni rimane male, l’errore, il reato, l’offesa… sono male e necessitano di pronti e appropriati interventi giudiziari, educativi, terapeutici, risocializzanti… Non si tratta di giustificare, di tollerare, di assolvere.

Tuttavia è importante, necessario essere capaci di un profondo rispetto verso i ragazzi perché essi, anche senza avvedersene portano in sé il mistero, il mistero della vita, dell’amore, del crescere, della famiglia, degli affetti… Chiedono una tenerezza nel modo di guardarli e di tenerli e, contemporaneamente, invocano una fermezza e severità nel contenerli e nel condurli lungo un cammino positivo.

Occorre un’infinita sensibilità e una vigorosa simpatia per avvicinarsi ai ragazzi che commettono atti colorati da così vasta gravità, per guardare, per poter stare dignitosamente davanti a tanta indicibile rabbia, a tanta inconfessabile sofferenza, a situazioni e parti umane spesso così inaccessibili e intangibili. Occorre avere un incrollabile amore all’umanità, innanzitutto alla nostra di adulti e certamente a quella dei ragazzi; sì all’umanità in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua affascinante drammaticità.

Non possiamo essere rigidi, giudicativi ancor prima di incontrare e conoscere il ragazzo, sbrigativi, piccoli e meschini nel pensiero, squalificanti, pregiudizievoli, ideologici. Invece, quando siamo davanti ad un ragazzo, ancor più se sta male, guardiamo bene di essere molto, molto attenti, aperti, disponibili a capire, a comprendere tanto, in profondità… Attenti ad attenderci tanto e molto dall’incontro con lui. Insomma, dobbiamo aprire, aprire, spalancare, non chiudere lo sguardo e la mente.

Cosa ci vogliono veramente dire, farci capire questi ragazzi? Quali desideri e quali bisogni davvero intendono esprimere? Oltretutto mostrandoci tanto dolore che portano?

Penso che innanzitutto chiedano non tanto il perché delle loro gesta ma invece che senso abbiano, che significato esprimono, che domande innalzano? Se, al di là di tutto e dentro tanta dabbenaggine, maldestrezza e negatività, i loro accadimenti hanno dignità, hanno lo spessore di essere riconosciuti considerabili, di valore.

Thomas, uno dei nostri primi ragazzi, l’ultimo giorno di comunità, pronto per partire per far ritorno a casa, prima di salutarmi chiede: “Silvio, non voglio un abbraccio, me ne hai dati tanti, rispondi piuttosto a questa domanda: “Io, per te, per tutti voi, per tutto il tempo che qui ho trascorso, sono stato unico, sono stato Thomas, il ragazzo che avete amato di più? Pensaci bene e tanto, rispondi a questa domanda”.

Si rivolse a me imperiosamente e con decisione, guardandomi fisso negli occhi. Io commuovendomi pensai: “Che domanda bellissima, coraggiosa, portatrice di grande forza, di forte richiamo e insegnamento per me. Per Thomas, per tutti i suoi lunghi giorni che è stato con noi all’Imprevisto, quanto è importante sapere, essere cosciente di essere visto, di essere stato guardato, conosciuto, riconosciuto. Visto, guardato, conosciuto, riconosciuto da sempre e per sempre.”

Ci vuole un maestro e ci vogliono luoghi con al loro interno tanti maestri e tanta maestria! Altrimenti tutte queste cose da solo un ragazzo (anche un adulto) non le può vedere e capire.

Il dono più imprevisto, immenso e desiderabile per tutti e ancor più per un ragazzo è quello di poter incontrare, conoscere un maestro, essere da lui seguito, accompagnato. Un maestro che illumini e diriga, felicemente destini il fuoco che ha in petto… che ci “impari” – come dicono i miei ragazzi – cos’è l’affetto, il bene, il vero bene, ma anche il necessario coraggio, l’inevitabile forza che occorre per vivere, per meritare, per conquistare il grande amore a cui il loro cuore anela.

