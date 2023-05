Lina, chi è la mamma di Cristina Scuccia/ Sorpresa all’Isola dei Famosi 2023? “Non vedo…”

Chi è Lina, la mamma di Cristina Scuccia

La signora Lina, la mamma di Cristina Scuccia, dovrebbe sbarcare questa sera in Honduras per fare una sorpresa alla figlia nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Ad annunciare il regalo in arrivo per Cristina è stata la pagina Instagram del reality che, tuttavia, non ha svelato l’identità che renderà speciale la serata all’ex Suor Cristina. Tutti gli indizi, però, portano a credere che sarà proprio mamma Lina a strappare un sorriso alla naufrago che, la scorsa settimana, ha ammesso di avere una persona che la sta aspettando spiazzando così anche la madre, ma chi è davvero la signora Lina?

La mamma della Scuccia è stata accanto alla figlia sin dalla prima puntata sostenendola dallo studio in rappresentanza anche del marito Gino e di Silvio, il fratello di Cristina. Donna forte e determinata, rappresenta la spalla della Scuccia che, questa sera, potrebbe finalmente riabbracciarla.

Cristina Scuccia fidanzata? Le parole di mamma Lina

Nel corso della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia ha ammesso di avere una persona speciale in Spagna spiazzando anche mamma Lina che non si aspettava tale confessione da parte della figlia. La signora Lina, così, ha commentato la confessione della figlia attraverso i profili social della concorrente dell’Isola dandole tutto il suo supporto.

“Come dice Papa Francesco ‘Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare’. L’amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei”, ha fatto sapere mamma Lina,

