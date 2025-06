Lina e Mauro, chi sono i genitori di Luca Tommassini? Un rapporto controverso con il papà che picchiava lui e la mamma: "A 11 anni ho reagito"

Non ha avuto un’infanzia facile Luca Tommassini, ballerino e coreografo che ha vissuto in un clima di violenza quando era un bambino. Luca, infatti, non ha mai avuto un buon rapporto con il padre Mauro, che ha fatto vivere in un clima di violenza lui e la mamma. Schiaffi, pugni, spinte: questa la normalità in casa di Tommassini, con il papà che non ha mai fatto vivere serenamente la moglie e il figlio. Luca, che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con la mamma Lina, si è dunque trovato fin da bambino a dover difendere la donna che lo ha messo al mondo, dalle mani del papà. Era però un bambino piccolo e indifeso che non poteva far molto di fronte alla violenza cieca dell’uomo, che ha sempre picchiato lui e la moglie.

Chi sono i genitori di Luca Tommassini: le violenze e la reazione del bambino

Come spiegato infatti da Luca Tommassini a Vanity Fair, una volta l’uomo ha colpito lui e la mamma con un calcio alle spalle, tanto da mandare in coma la moglie Lina. La donna, infatti, si era recata con il figlio nell’officina dove il marito lavorava per chiedergli i soldi della spesa: la reazione dell’uomo è stata inaspettata e violentissima, tanto da mandare in coma la donna.

Un giorno Luca ha reagito, lanciando in faccia al padre un posacenere di cristallo: una reazione di un bambino che non ne poteva più delle violenze dell’uomo. Luca, in quel momento, ha urlato al padre di andarsene via, il più lontano possibile: “Da allora ha vissuto con una delle amanti che aveva già quando stava con noi“ ha raccontato il ballerino. I genitori di Luca Tommassini, dunque, sono stati molto diversi tra loro: se la mamma era amorevole e buona, il padre era violento e particolarmente aggressivo con lui.