Lina Hurtig e Lisa Lantz: è nata la figlia/ Grande gioia in casa Juventus Women

Grande gioia in casa della Juventus Women per la nascita della figlia dell’attaccante svedese, Lina Hurtig, e della moglie, l’ex calciatrice Lisa Lantz in Hurtig. Ad annunciare la nascita della piccola è stato l’account ufficiale della Juventus Women che, su Twitter, ha pubblicato una foto della coppia. “Congratulazioni a Lina e Lisa Hurtig per la nascita della loro figlia”, cinguetta il profilo Twitter della società sportiva. Anche la mamma Lina ha pubblicato la prima foto della piccola scrivendo “Benvenuta in famiglia piccola bambina”. Tanti i commenti sotto il post della neomamma che, insieme, alla moglie, sta vivendo un momento magico con le emozioni che sta provando stringendo tra le braccia la piccola di cui non è stato ancora svelato il nome.

Lina Hurtig e Lisa Lantz, la dedica sui social

Dopo l’annuncio della nascita della bambina, Lisa, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto di Lina mentre ha tra le braccia la bambina, scrivendole una dolce dedica. “Lina sei la mia rockstar e mi fai sentire una rockstar. Non avrei potuto farcela senza di te. Quando ti vedo con nostra figlia mi si scioglie il cuore e non c’è nessuno che per lei sarà un genitore migliore di te”, scrive Lisa. “Io e te siamo la migliore squadra”, aggiunge. L’annuncio della gravidanza di Lisa era arrivato lo scorso marzo durante un’intervista rilasciata sul canale YouTube della Juventus Women. “Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino lo scorso ottobre, ed è successo molto velocemente. Nostro figlio o nostra figlia crescerà facendo quello che preferisce. Non mi spiacerebbe se giocasse a calcio un giorno, ma faccia ciò che vuole purché sia felice”, dicevano.

