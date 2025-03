A La Volta Buona, tra i temi odierni, spicca il tema dell’amore che supera i preconcetti dettati dalla differenza d’età. Tra le coppie note nel salotti di Caterina Balivo spicca una duo ‘inedito’ ovvero Lory Del Santo e non l’attuale compagno Marco Cucolo; bensì la mamma di quest’ultimo, Lina, e dunque suocere dell’attrice. La conduttrice non poteva che incalzare entrambe sul rapporto reciproco e, oltre a qualche curioso aneddoto, è emerso un rapporto di particolare stima e affetto tra le due donne che risultano essere praticamente coetanee.

Caterina Balivo – sempre oggi a La Volta Buona – ha chiesto a Lina, la mamma di Marco Cucolo, le reazioni a caldo una volta emersa la notizia della liaison del figlio con una star della tv e del cinema quale Lory Del Santo. “Quando l’ho saputo mi è venuto in colpo. Ma la vera cosa che mi faceva paura era il suo ingresso nel mondo dello spettacolo; mi interrogavo su cosa sarebbe successo e cosa avrebbe fatto”. Dunque, era più la scena dei riflettori ad incutere i maggiori timori alla donna che ha però poi spiegato: “Alla fine però è andato tutto per il meglio, quando viene a casa è il ragazzo normale che è sempre stato. Il matrimonio? Se loro vogliono perchè no”.

Lina, la mamma di Marco Cucolo e suocera di Lory Del Santo a La Volta Buona: “Lei è una donna stupenda…”

Chiaramente le critiche per la differenza d’età non sono mancate per Lory Del Santo e Marco Cucolo, parole velenose arrivate anche all’orecchio di Lina, mamma del ragazzo. A tal proposito – sempre oggi a La Volta Buona – non ha nascosto il disappunto iniziale come ovvio che sia; con il tempo è riuscita però a farsi scivolare addosso le critiche e cattiverie altrui, forte anche delle sicurezze garantite dallo stato d’animo del figlio. “Le critiche all’inizio mi hanno dato fastidio, ora rispondo che mio figlio è innamorato; lo vedo felice e sta bene, Lory poi è una donna stupenda, spesso vado a trovarli”.