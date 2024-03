Lina Nerli Taviani, chi è la moglie di Paolo Taviani/ Costumista con due David di Donatello vinti

Lina Nerli Taviani, moglie di Paolo Taviani: il successo da costumista

Paolo Taviani, il regista scomparso a 92 anni dopo una breve malattia, ha dedicato tutta la propria vita al cinema. Della sua vita privata si sa davvero poco essendo sempre stato molto schivo, discreto e riservato e avendo dato priorità al suo lavoro per la parte pubblica. Tuttavia, il regista era sposato con Lina Nerli Taviani. Un’unione lunga e duratura, coronata non solo dal matrimonio, ma anche dalla nascita di due figli, Ermanno e Valentina.

Esattamente come il marito, anche Lina Nerli Taviani è una donna molto discreta e riservata. Entrambi, tuttavia, hanno dedicato la propria vita non solo alla famiglia, ma anche al lavoro. Artisti geniali, i coniugi Taviani hanno condiviso anche la passione per il cinema anche se con ruoli diversi.

Chi è Lina Nerli Taviani, la moglie di Paolo Taviani

Se Paolo Taviani è stato uno dei registi italiani più importanti, la moglie Lina Nerli Taviani è stata un’importante costumista italiana. Come si legge su Wikipedia, ha cominciato a lavorare negli anni sessanta e il suo primo lavoro cinematografico fu Una bella grinta di Giuliano Montaldo. Da quel momento è iniziata la sua incredibile carriera e, nel corso degli anni, ha curato i costumi di oltre settanta produzioni cinematografiche e televisive.

La moglie di Paolo Taviani ha anche ottenuto importanti premi e riconoscimenti. Ha, infatti, vinto per due volte il David di Donatello per il miglior costumista (nel 1992 per Rossini! Rossini! e nel 2012 per Habemus Papam) e tre volte il Nastro d’argento ai migliori costumi (nel 1988 per Good Morning Babilonia, nel 1993 per Parenti serpenti e nel 2011 per Habemus Papam).











