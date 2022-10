Lina Sastri “Andai via di casa minorenne”/ “Dopo il teatro di strada, arrivò Eduardo”

Lina Sastri è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 24 ottobre 2022. L’attrice interpreta Assunta nella fiction “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”, ex suocera del protagonista (alias Massimiliano Gallo): “La donna che interpreto non è mai stata una madre, pur avendo una figlia e non coltivando quasi nessun rapporto con lei. Invece, ha grande empatia con Vincenzo, perché la accoglie e non la giudica, nonostante nasconda qualcosa che poi si scoprirà. Non mi somiglia in nulla, forse solo nel fatto che lei dice sempre la verità. Ha una sincerità assoluta, pur rischiando”.

Lina Sastri, genitori: la madre Ninetta é morta di Alzheimer, l'abbandono del padre/ Lutto per morte fratello

Ma cos’è che rende allegra Lina Sastri oggi? “Mi fanno ridere i gatti, i bambini… Dirò una cosa già nota: la comicità è molto più difficile del dramma, far ridere è molto più difficile che far piangere. È come la musica e la danza, ha un fattore matematico di battuta, di ritmo, di sincerità”.

Ruben Celiberti, ex marito Lina Sastri/ L'attrice: "Figli? Non ho avuto la fortuna"

LINA SASTRI: “SONO ANDATA VIA DI CASA DA MINORENNE”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con Serena Bortone, Lina Sastri ha rivelato di essere andata via di casa quando ancora era minorenne, venendo ospitata dai genitori del suo fidanzato da allora, per fare un teatro di strada, di ricerca. Soltanto a posteriori è passata “al teatro vero e a Eduardo De Filippo. In una sua commedia interpretavo una ragazza giovanissima che era stata violentata. Ricordo che quel giorno mi sono messa il vestito e sono andata a provare. Lui si è avvicinato a me e mi ha strappato le maniche della camicetta. Poi, allontanandosi, mi ha detto: ‘Tanto sei bella lo stesso'”.

Lina Sastri/ "Napoli sta vivendo un bellissimo momento, è di nuovo set di film"

Ma quale ricordo ha Lina Sastri di Eduardo De Filippo? “Era un uomo seduttore, sensibile, severo, che conosceva il senso del pensiero, dell’anima e dello spirito. Sapeva che per fare l’artista ci vuole dedizione”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA