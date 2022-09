Chi è Lina Sastri?/ Il nuovo debutto come regista e il docufilm su Sophia Loren

Lina Sastri, una carriera da cantante e attrice

Lina Sastri (Pasqualina Sastri) è una grande attrice e cantante italiana. Nata nel 1953 ha avuto ruoli di spessore e successo all’interno di film come: “Mi manda Picone”, “Segreti segreti” e “L’inchiesta”, film che le hanno regalato un David di Donatello come migliore attrice protagonista e uno come attrice non protagonista. Da piccola Lina si è innamorata del mondo del cinema e a soli 17 anni ha lasciato la sua famiglia e la sua città d’origine per inseguire il suo sogno, quello di diventare un’attrice.

Dopo l’esordio cinematografico con “Il perfetto di ferro” di Pasquale Squitieri, ha lavorato in altri film e poi nel 1992 ha partecipato al Festival di Sanremo come cantante, con il brano “Femmene ‘e mare”. Oltre all’esperienza all’Ariston, Lina Sastri ha portato la sua musica anche all’interno di film come: “Li chiamarono…briganti!” e poi dopo aver viaggiato e portato la sua musica a Yokohama, in Giappone, nel 2002, ha inciso il brano “Sole, cielo e mare” con Gigi D’Alessio e Peppe Barra. Lina Sastri dopo numerosi successi è anche entrata a far parte del mondo dello spettacolo, partecipando ad alcune trasmissioni televisive poi anche a “Ballando con le Stelle”.

La vita privata di Lina Sastri e i progetti futuri

Lina Sastri è una donna molto riservata, non ha mai amato parlare della sua vita privata e tutto ciò che sappiamo è che nel 1994 aveva sposato Ruben Celiberti, un ballerino argentino ma dopo 7 anni di matrimonio i due si sono lasciati. Attualmente l’attrice è in un punto di svolta importante della sua vita, non solo per la grande opportunità lavorativa che la vedrà come protagonista nel docufilm Rai su Sophia Loren, ma anche per il suo primo grande esordio come regista.

Anni fa Lina aveva scritto un romanzo “La casa di Ninetta”, un romanzo che era stato adattato in uno spettacolo teatrale ma che ora si materializzerà in un film, in cui reciterà anche lei. Le riprese del film sono iniziate il 19 settembre a Napoli e le protagoniste sono Angela Pagano (nel ruolo di Ninetta) e Lina Sastri (nel ruolo di Lucia). La casa di Ninetta è una fiaba napoletana, la storia di una vecchia donna malata di Alzehimer, che all’interno della sua casa parla dell’amore, della violenza, della famiglia, del dolore, della gioia e infine di Napoli. E’ una storia di donne, raccontata da donne. L’attrice in merito ha dichiarato: “Non è stato pensato, calibrato, suggerito. È uscito fuori così, con l’affanno, il dolore, la sorpresa, l’energia… o forse sarebbe meglio dire la potenza di chi non può aspettare”.

